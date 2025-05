Verissimo ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Verissimo e ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Verissimo in TV e streaming. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. come e dovevedere la replica di Verissimo in TV e streamingLa replicadell’ultimapuntata di Verissimo sarà trasmessa in TV e in streaming. ecco tutte le soluzioni che hai a disposizione per rivedere l’appuntamento andato in onda su Canale 5.come rivedereVerissimo in TVPer rivedereVerissimo in replica bisogna sintonizzarsi su La5 tra una settimana esatta: la puntata del sabato verrà riproposta sabato prossimo dalle 13:30 alle 16:00, allo stesso modo la puntata della domenica verrà trasmessa in replica sette giorni dopo sempre a partire dalle 13:30. 🔗Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Verissimo, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

