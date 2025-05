Venturi lascia la Lega ed entra in Noi Moderati | Una casa che mi appartiene sicuramente di più

Giulio Venturi passa a ‘Noi Moderati’. Il consigliere comunale lascia così la Lega e presenterà la nuova adesione lunedì 19 maggio a Palazzo d’Accursio. Presenti il presidente Maurizio Lupi, il vice Pino Galati e il responsabile organizzativo Alessandro Colucci."Per Noi Moderati si apre un nuovo capitolo e una nuova fase costituente a Bologna – commenta Venturi (nella foto) –. Con la mia adesione, il partito del presidente Lupi entra ufficialmente nelle istituzioni cittadine con la volontà di allargare il campo a tutti coloro che in diversa maniera non si riconoscono nella politica dei proclami e delle false promesse.L’aspetto che però più di tutti mi ha spinto a entrare in questo partito e ad aderire al progetto è stato il modo di far politica di una classe dirigente costituita da persone estremamente preparate e di buon senso, che utilizzano la forza delle proposte piuttosto che il clamore nel breve termine". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Venturi lascia la Lega ed entra in Noi Moderati: "Una casa che mi appartiene sicuramente di più"

