venerdì 16 maggio esce funny little fears il primo album solista di damiano david

ph Damon BakerROMA – Venerdì 16 maggio uscirà "Funnylittlefears", l'atteso primoalbumsolista di DamianoDavid. L'album, che uscirà per Sony Music Italy Epic Records in digitale e in fisico nella doppia versione CD e vinile, è disponibile in pre-order qui: DamianoDavid.lnk.toFunnylittlefears. Sempre da Venerdì sarà in radio "ZOMBIE LADY", il nuovo singolo. Damiano ha così commentato: "Ho definito Funnylittlefears il diario emotivo di questo mio ultimo anno. Scriverlo mi ha aiutato a superare alcuni blocchi emotivi e alcune ansie, e a mostrare un lato personale e musicale per me importante."Sono 14 i brani che compongono "Funnylittlefears", iniziato con la teatralità di "Silverlines" (prodotta da Labrinth), proseguito con l'energia di "Born With a Broken Heart" e con l'intensità di "Next Summer".

