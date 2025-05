Vecchioni Bandabardò e ‘I musici di Guccini’ per l’estate in piazza Matteotti a Carrara

Carrara – Tre concerti, tre grandi nomi della musica italiana per tre serate imperdibili nel cuore di Carrara. Questa estate la grande musica dal vivo tornerà ad animare le serate del centro storico con una rassegna di tre eventi live organizzati dal Comune di Carrara nella suggestiva cornice di piazzaMatteotti.Si comincerà martedì 24 giugno con Roberto Vecchioni che porterà in scena il suo Tra il silenzio e il tuono Tour per poi proseguire domenica 29 giugno con i ritmi scatenati della Bandabardò e il loro Fandango tour 2025 per poi concludere con I musici di Guccini che giovedì 3 luglio guideranno il pubblico in un viaggio emozionante attraverso alcune della canzoni che hanno fatto la storia della musica d’autore italiana.“La musica dal vivo sarà una delle grandi protagoniste della prossima estate – sottolinea l’assessora alla cultura, Gea Dazzi – A Carrara abbiamo deciso di andare nel solco di quanto già fatto un anno fa e portare tre appuntamenti dedicati alla musica d’autore, ma anche capace di far ballare, divertire e riflettere. 🔗Leggi su Corrieretoscano.it