Vanoli | Vorrei rivedere quel rigore! Non capisco il gol annullato

Dopo la sconfitta casalinga contro l'Inter, il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, ha condiviso le sue riflessioni in conferenza stampa. L'allenatore, visibilmente deluso, ha analizzato le problematiche emerse durante il match e ha offerto la sua visione sul futuro della squadra. Ecco le sue parole: «Quando perdi c’è...».

Paolo Vanoli, tecnico del Torino, intervenuto in conferenza stampa a margine della sconfitta contro l’Inter, ha parlato così. SCONFITTA – Al termine della sconfitta in casa contro l’Inter, l’allenatore del Torino, Paolo Vanoli, ha parlato in conferenza stampa davanti ai giornalisti presenti allo stadio “Olimpico Grande Torino”. Queste le parole dell’allenatore dei granata: «Quando perdi c’è sempre rammarico, ma guardiamo la prestazione. nel secondo tempo abbiamo fatto buona prestazione rispetto al primo tempo. Zalewski ci ha messo un po’ in difficoltà in quel momento. Abbiamo avuto un po’ di ingenuità nel primo gol, non possiamo lasciargli tutti quei metri. Siamo rimasti in partita per riaprire, poi nel secondo tempo gli ho chiesto di avere coraggio. Credo che il gol di Masina ce lo meritavamo, non ho capito perché è stato annullato. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Vanoli: «Vorrei rivedere quel rigore! Non capisco il gol annullato»

