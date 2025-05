Vanoli | Il nostro gol non andava annullato l’ho rivisto e ancora non capisco; stagione con alti e bassi per la prossima…

Dopo la sconfitta subita in casa contro l'Inter, il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, ha condiviso le sue impressioni sulla partita ai microfoni di Sky Sport. La prestazione dei granata non è stata all'altezza, e Vanoli ha riconosciuto le difficoltà incontrate contro una squadra avversaria di grande rilievo, evidenziando i punti critici del match. Ecco le sue dichiarazioni.

Le parole di Paolo Vanoli, tecnico del Torino, dopo la sconfitta subita dai granata in casa contro l’Inter Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta del Torino contro l’Inter. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Abbiamo faticato subito, loro sono una squadra che ha grandissima forza anche senza tanti . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Vanoli: «Il nostro gol non andava annullato, l’ho rivisto e ancora non capisco; stagione con alti e bassi, per la prossima…»

#SerieA | ?Le parole di #Vanoli in conferenza stampa: "Contro l'Inter recuperiamo #Ricci e #Linetty#Sosa da valutare domani, mentre #Karamoh e #Pedersen difficilmente ci saranno

#SerieA | #Torino, la conferenza stampa di #Vanoli

