Vanoli conferenza stampa Torino Inter 0-2 | le dichiarazioni dopo la gara

Paolo VanoliInterviene in conferenzastampadopoTorinoInter 0-2, ecco le dichiarazioni dell’allenatore a margini della sfida di Serie A, sentiamo cosa dice (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). E’ successo di tutto, ma alla fine questo TorinoInter se l’è aggiudicato la squadra allenata da Simone Inzaghi. La partita sospesa . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Vanoli, conferenza stampa Torino Inter 0-2: le dichiarazioni dopo la gara

Segui queste discussioni sui social

#Torino, #Vagnati: "Il futuro di #Elmas dipende dalla volontà del calciatore" Leggi la discussione

#SerieA | #Torino, sovraccarico al polpaccio per #Casadei Leggi la discussione

Su questo argomento da altre fonti

Vanoli, conferenza stampa Lazio Torino: le parole alla vigilia del match di Serie A - Conferenza stampa Paolo Vanoli pre Lazio Torino, il tecnico granata interviene alla vigilia del match di Serie A, ecco le dichiarazioni Giornata di vigilia per Paolo Vanoli, domani sera il tecnico granata è atteso da un appuntamento di prestigio nella Capitale. Alle 20e45 – tra le mura dello Stadio Olimpico di Roma – va in […] 🔗Leggi su calcionews24.com

Vanoli in conferenza stampa prima di Torino-Inter: data e ora - Vanoli presenterà il match tra Torino e Inter di campionato in conferenza stampa, match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A. Il tecnico granata risponderà alle domande dei giornalisti al termine della rifinitura. COMUNICATO – “Domani, sabato 10 maggio, presso la Sala Conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, avrà luogo l’incontro per i media con il tecnico Paolo Vanoli per la presentazione di Torino-Inter, 36a giornata del campionato di Serie A Enilive”. 🔗Leggi su inter-news.it

Vanoli, conferenza stampa Parma Torino 2-2: le dichiarazioni dopo il match - Paolo Vanoli in conferenza stampa dopo Parma Torino 2-2, ecco qui riportate le dichiarazioni del tecnico granata ai margini del match di Serie A E’ successo di tutto in questo Parma Torino, ma alla fine – il match valido per la giornata numero 28 di Serie A – si è concluso per 2-2. Ai gol […] 🔗Leggi su calcionews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Incontro per i media con il tecnico Vanoli; Toro, la giornata: Vanoli presenta Torino-Inter nella conferenza stampa delle 12; Torino, Vanoli: Linetty e Ricci hanno recuperato, ecco le condizioni di Casadei; Torino, Vanoli: “Travolto da un mare d’affetto, sto bene. Inter in finale? Un capolavoro”. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Corriere Torino: “Vanoli: «Servirà molta attenzione anche alle seconde palle»” - L'edizione torinese del quotidiano Il Corriere della Sera approfondisce molti degli aspetti toccati dal tecnico granata Vanoli nella conferenza stampa pre Torino-Inter. Tra questi, legato alla sfida d ... 🔗toronews.net

Vanoli, conferenza stampa pre Inter Torino: le dichiarazioni del tecnico pre match - Vanoli, conferenza stampa pre Torino Inter, ecco le dichiarazioni rilasciate dal tecnico granata alla vigilia del match di Serie A Giornata di vigilia per Paolo Vanoli, domani sera – tra le mura dello ... 🔗calcionews24.com

Torino Inter, Vanoli annuncia: novità sul rientro di Ricci, resta in bilico un big sulle fasce! - Torino Inter, mister Paolo Vanoli fa un annuncio importante in conferenza stampa, ecco la novità sul rientro di Samuele Ricci, resta in bilico invece un big sulle fasce! Mister Paolo Vanoli è interven ... 🔗calcionews24.com