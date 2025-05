Vanoli | Ci ha dato fastidio la posizione di uno! Poi su Inter e Napoli non si sbilancia

Vanoli è Intervenuto al termine di Torino-Inter, sfida andata in scena allo stadio Olimpico Grande Torino e valevole per la giornata di Serie A numero 36. Di seguito quanto dichiarato a DAZNfastidio – Paolo Vanoli ha parlato così dopo il triplice fischio di Torino-Inter: «Ci ha datofastidio la posizione di Zalewski alto che bloccava il nostro terzino, si faceva fatica a pressare il quinto. Giustamente l’abbiamo corretta durante la gara il più velocemente possibile. Questo inizialmente non ci ha permesso di essere aggressivi contro una squadra forte nel palleggio e molto mobile. Quando abbiamo trovato le contromisure abbiamo fatto delle ottime cose, con spirito e coraggio. Siamo stato sfortunati sull’episodio, quando Martinez ha fatto una grandissima parata, potevamo riaprire la partita e tenerla in gioco ino alla fine. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Vanoli: «Ci ha dato fastidio la posizione di uno!» Poi su Inter e Napoli non si sbilancia

