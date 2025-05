Vagnati | Torino stagione di alti e bassi Inter grande valore!

Il direttore sportivo del TorinoVagnati giudica la stagione della squadra a pochi minuti dalla partita contro l’Inter. Le sue parole su Dazn. stagione – Il direttore sportivo del TorinoVagnati ha parlato in questo modo prima dell’Inter: «Il regalo dev’essere per i ragazzi, si meritano di finire bene. Nelle ultime partite devono dare un segnale per il futuro, dev’essere un regalo per i tifosi e per il presidente. Ci mettiamo il massimo per cercare di migliorare. Questa è stata una stagione di alti e bassi. Un’idea se l’è fatta dopo quasi tutto il campionato. Finire in una posizione o in un’altra fa la differenza, non vogliamo peggiorare il passato. Abbiamo una gara importante contro una squadra di alto valore, facciamo il massimo per cercare di vincere la partita. A me non piace quando mi si dice non c’è lo stress della classifica, la abbiamo anche noi. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Vagnati: «Torino, stagione di alti e bassi. Inter grande valore!»

