Vagnati | Torino ha avuto difficoltà oggettiva Elmas? Due variabili

Davide Vagnati si è espresso prima del fischio d'inizio del match Torino-Inter. Di seguito le dichiarazioni da lui rilasciate.IL COMMENTO – Davide Vignati si è così pronunciato a Sky Sport prima di Torino-Inter: «Quest'anno abbiamo avuto, purtroppo, un'oggettiva mancanza del nostro capitano (Zapata, ndr.), che ci auguriamo possa tornare il prima possibile. Elmas? Non dipende solo da noi, ci sono 23 soggetti coinvolti. In primo luogo il calciatore, che ci sta dando tanto, per cui la sua volontà è alla base di tutto. Su questi presupposti, il Torino farà il possibile per trattenerlo».

Casadei Torino, Vanoli svela il retroscena sull’ex Inter: «Ecco com’è migliorato, ha avuto voglia di…» - di RedazioneCasadei Torino, l’allenatore dei granata Paolo Vanoli ha parlato ai margini del match col Monza dell’ex Inter, IL retroscena sulla crescita e sull’arrivoCasadei Torino, il centrocampista oggi ha trovato il suo primo gol in granata da quando è arrivato all’ombra della Mole. Ai margini della gara con il Monza (vinta dai piemontesi per due reti a zero) l’allenatore del Toro Paolo Vanoli ha parlato del suo giocatore così in conferenza Ecco cos’ha detto sull’ex Inter:CASADEI TORINO – «Io penso che la sua crescita è arrivata perché un giovane è andato in un campionato importante. 🔗Leggi su internews24.com

Torino-Milan, Vagnati: “Non siamo soddisfatti. Ricci? Ha rinnovato e…” - Davide Vagnati, dirigente granata, ha parlato a 'DAZN' prima di Torino-Milan, partita della 26^ giornata della Serie A 2024-2025 🔗Leggi su pianetamilan.it

Elmas Torino, il macedone ha convinto Vanoli: si lavora sul riscatto, ecco il piano di Vagnati - Elmas Torino, il macedone ha già convinto Vanoli: adesso l’obiettivo è chiudere il riscatto, Vagnati lavora per strappare uno sconto Eljif Elmas sta già facendo la differenza nel Torino di Vanoli, nonostante una condizione fisica ancora da migliorare. Arrivato a gennaio dal Lipsia, il macedone ha portato qualità e incisività, segnando due gol in tre […] 🔗Leggi su calcionews24.com

Torino, Vagnati: "Il riscatto di Elmas non dipende solo da noi. Step Europa? Quest'anno ci sono mancati Zapata e Schuurs" - Il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, ha parlato a Dazn e Sky nel prepartita della sfida che vedrà i granata affrontare l'Inter in una gara valida per la 36esima giornata di Serie A. LO ... 🔗calciomercato.com

Vojvoda svela, retroscena sul mancato rinnovo: “Vagnati non era sicuro di rimanere” - Intervistato dal quotidiano belga DHnet, Mergim Vojvoda, oltre a raccontare la sua situazione attuale, è tornato a parlare sul trasferimento dal Torino al Como. Il kosovaro ha raccontato, innanzitutto ... 🔗toronews.net

Torino, Idzes e Anjorin obiettivi per il futuro: Vagnati li ha seguiti dal vivo a Empoli - Nella giornata della domenica di Pasqua, scrive oggi Tuttosport, il direttore tecnico del Torino Davide Vagnati ... nello specifico Vagnati ha seguito dal vivo la prestazione di Jay Idzes, 24enne ... 🔗tuttomercatoweb.com