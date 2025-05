Vagnati a Sky | Cerchiamo di fare altri step quest’anno hanno pesato queste due assenze

Il direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati, ha voluto dire la sua poco prima dell’inizio del match di campionato contro l’InterIntervenuto nel corso del prepartita di Torino Inter, Davide Vagnati, ha presentato così la gara di oggi valevole per il 36° turno del campionato di Serie A. queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.QUANTO MANCA PER IL SALTO? – «Bella domanda. quest’anno abbiamo avuto l’oggettiva mancanza del nostro capitano (Zapata, ndr) e di un difensore importantissimo (Schuurs, ndr) che speriamo possa tornare il prima possibile. Dobbiamo cercare di arrivare a quello step, ma secondo me manca poco e questa è la cosa più importante».QUANTO DIPENDE ESCLUSIVAMENTE DAL TORINO LA POSSIBILITÀ DI TRATTENERE ELMAS? – «Non dipende solo dal Torino, ci sono uno barra tre soggetti coinvolti. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Vagnati a Sky: «Cerchiamo di fare altri step, quest’anno hanno pesato queste due assenze»

