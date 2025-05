VÆB all’Eurovision 2025 chi sono i cantanti dell’Islanda

Dall’Islanda all’Eurovision2025: sono i VÆB a rappresentarla nelle semifinali del 13 maggio 2025. Il duo è composto dai fratelli Hálfdán Helgi Matthíasson e Matthías Davíð Matthíasson, che hanno pubblicato il primo singolo nel 2022, seguito dal primo album, nello stesso anno, ovvero Væb tékk. Ma chi è il duo che promette già di conquistarci? Scopriamo tutto.VÆB all’Eurovision Song Contest 2025, chi sono: biografia e carrieraI VÆB (si pronuncia vibe) sono un duo musicale islandese che si è formato nel 2022. I due fratelli, Matthías Davíð e Hálfdán Helgi Matthíasson, sonocantanti e rapper: sono loro a rappresentare l’Islanda all’Eurovision Song Contest 2o25, con le semifinali del 13 e 15 maggio e la finale sabato 17.Matthías Davíð e Hálfdán Helgi Matthíasson sono cresciuti nel segno della musica: sì, perché hanno cominciato da giovanissimi a seguire questa strada, avendo uno spiccato talento (e una passione radicata). 🔗Leggi su Dilei.it © Dilei.it - VÆB all’Eurovision 2025, chi sono i cantanti dell’Islanda

