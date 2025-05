Vaccino Covid e antinfluenzale a mRNA Moderna insiste | Più efficace rispetto ai singoli sieri ma ammette effetti avversi come affaticamento e mal di testa - lo STUDIO

Per i ricercatori, il serio in attesa di approvazione avrebbe dato una presunta risposta positiva contro il Covid e contro la maggior parte dei ceppi influenzali per le persone over 50. Tuttavia, è la stessa Moderna ad ammettere come siano presenti anche reazioni avverse Modernainsiste e pre 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Vaccino Covid e antinfluenzale a mRNA, Moderna insiste: “Più efficace rispetto ai singoli sieri”, ma ammette “effetti avversi come affaticamento e mal di testa” - lo STUDIO

Segui queste discussioni sui social

Holy cow this is amazingModerna's combo Covid and flu mRNA shot outperforms current vaccines in large trial: A combination shot would make it easier for people to get vaccinated against Covid and the flu at the same time https://www.nbcn… Leggi la discussione

Ne parlano su altre fonti

CMSI: "Il governo italiano fermi la messa in commercio del vaccino Covid mRNA autoreplicante Kostaive, effetti avversi letali per la salute" - Ribadiamo la richiesta al Governo di attivarsi con Commissione Europea ed EMA per fermare la messa in commercio del medicinale Kostaive a base di mRNA autoreplicante Ancora contro i farmaci mRNA Autoreplicanti Altri dati scientifici a sostegno del nostro appello al Governo, affinché blocchi l 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it

Il delirio di Burioni: "Vaccino Covid sicuro, senza effetti collaterali. Ora mRNA allo studio contro il tumore al pancreas" - Il vaccino contro il tumore al pancreas sarebbe in fase di sperimentazione e non si conoscono ancora gli effetti collaterali Il virologo Roberto Burioni ha rilasciato recentemente un'intervista in cui ha fatto una riflessione sulla situazione attuale della ricerca scientifica nell'ambito dei 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it

Vaccino Covid, Montagnier: "Follia vaccinare anche i bambini, effetti avversi a lungo termine, l'mRNA è una totale incognita" - VIDEO per non dimenticare - L'intervista pubblicata lo scorso 13 giugno 2021. Il premio Nobel per la medicina: "Un certo numero di persone soffrirà per il vaccino Covid, e questo non è accettabile". Ecco cosa diceva il premio Nobel per la medicina Luc Montagnier il 13 giugno 2021 durante un'intervista a FranceSoir: "Son 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Nuovo vaccino combinato contro Covid e influenza, Moderna: Buoni risultati; Influenza stagionale: vaccinazioni dal 7 ottobre; La corsa a un vaccino a mRna contro l'influenza aviaria; Meno infarti e ictus dopo vaccinazione COVID: lo studio britannico. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Moderna svela il primo vaccino mRna per covid e influenza/ Risultati positivi, si attende approvazione - Moderna ha presentato uno studio su un vaccino mRna contro il covid e l'influenza con dei risultati positivi sugli over 50 ... 🔗ilsussidiario.net

Dati positivi dalla fase 3 per il vaccino unico Covid-influenza di Moderna - mRna-1083 include componenti del candidato vaccino antinfluenzale stagionale mRna-1010 e del candidato vaccino anti-Covid di prossima generazione mRna-1283, entrambi sviluppati da Moderna. 🔗msn.com

Vaccino antinfluenzale e variazioni della lunghezza del ciclo mestruale: i dati da uno studio osservazionale - Uno studio di coorte pubblicato su JAMA Network Open ha valutato l'associazione tra vaccinazione antinfluenzale, da sola o in combinazione con quella anti-COVID-19, e la durata del ciclo mestruale. I ... 🔗farmacista33.it

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: