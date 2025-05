UTLAC 2025 l’Ultra Trail del lago di Como regala emozioni sui sentieri e le cime del Lario

Lorenzo Beltrami e Giorgia Fascendini firmano l'ultima sfida di UTLAC2025. Una prova la 30k che, per severità e tecnicità (1.748 m d+), piace molto anche agli skyrunner. l'UltraTrail del lago di Como che, anche quest'anno, si è confermata tra le competizioni di Trail più affascinanti e dure d'Italia.Quattro prove, quattro differenti distanze – 250, 60, 30 e 15 – un unico comune denominatore: il lago di Como, che attrae come una calamita atleti da tutto il mondo. Quasi 1.400 concorrenti, da quaranta nazioni, hanno dato vita a una cinque giorni di corsa in natura che valorizza appieno il patrimonio sentieristico delle due province coinvolte: Como e Lecco. Ecco come sono andate le gare disputate tra mercoledì 7 e domenica 11 maggio. UTLAC 250 – 254 km UTLAC 60 – 62,5 km UTLAC 30 – 30 km UTLAC 15 – 13,5 km UTLAC 250 – 254 km Una sfida estrema durata quasi due giorni ha incoronato Daniele Nava (ASD Castelraider) con un impressionante tempo di 45h42'42".

