Usa | Sostanziali progressi con Pechino

19.00 "Abbiamo compiuto Sostanzialiprogressi" nelle trattative con la Cina (sui dazi), Ndr. Lo ha detto il segretario al Tesoro Usa, Scott Bessent, secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg Gli Stati Uniti e la Cina hanno compiuto questi "Sostanzialiprogressi" dopo due giorni di colloqui in Svizzera volti a smorzare la guerra commerciale, ha spiegato il Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti Jamieson Greer che ha aggiunto:le divergenze fra Stati Uniti e Cina "non sono così grandi". Trattative "molto costruttive", dice.