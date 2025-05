USA Starbucks denunciata per lo sfruttamento dei coltivatori brasiliani di caffè

La multinazionale di caffetterie americana Starbucks è di nuovo finita in tribunale per un caso di sfruttamento. Un gruppo di lavoranti brasiliani ha infatti intentato una class action presso la corte distrettuale di Washington denunciando condizioni di semi-schiavitù. C’è da dire che il Brasile è fondamentale per il business della compagnia statunitense, perché è il produttore numero di caffè al mondo.La denunciaL’organizzazione di legali della International Rights Advocates ha presentato la sua denuncia per conto di otto braccianti brasiliani della cooperativa Cooxupe. L’accusa a Starbucks è di violazione delle norme USA sul commercio. In particolare è il fatto di aver continuato, anche dopo l’intervento delle stesse autorità brasiliane, ad acquistare il caffè che arrivava dalle piantagioni di Cooxupe, dove i lavoranti venivano trattati in modo iniquo, da servi. 🔗Leggi su Follow.it © Follow.it - USA, Starbucks denunciata per lo sfruttamento dei coltivatori brasiliani di caffè

