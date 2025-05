Usa e Cina | accordo per un meccanismo di consultazione sul commercio

🛈 Anteprima news:

Usa e Cina hanno raggiunto un importante accordo per creare un

Usa e Cina hanno concordato di creare un "meccanismo di consultazione" sul commercio. Lo ha annunciato il vicepremier cinese, He Lifeng. Parlando con i giornalisti a Ginevra, He ha affermato che i colloqui a porte chiuse con il segretario al Tesoro Usa Scott Bessent e il rappresentante per il commercio, Jamieson Greer, hanno portato a un accordo sulla "istituzione di un meccanismo di consultazione" per allentare le tensioni commerciali. Il rappresentante cinese per il commercio internazionale, Li Chenggang, ha spiegato che il meccanismo consentirà "scambi regolari e irregolari sulle questioni commerciali". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Usa e Cina: accordo per un meccanismo di consultazione sul commercio

Dazi Usa alla Cina, Trump: "Da domani tariffe del 104%, attendo chiamata per accordo", Pechino replica: "Prepotenza economica" - La Casa Bianca annuncia ritorsioni contro la Cina che non abbandona la linea dura della guerra commerciale agli Usa La Casa Bianca ha annunciato che da a partire dalla mezzanotte entreranno in vigore dazi al 104% contro la Cina. La misura degli States è una risposta a quelli che il tycoon ha 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it

Canale di Panama, accordo con Usa in chiave anti Cina, Trump: "Truppe dislocate per addestramento ed esercitazioni, intesa di 3 anni rinnovabile" - L'intesa consentirà un "uso congiunto" delle strutture panamensi ma non prevede "cessioni territoriali" per la costruzione di basi Usa Gli Stati Uniti potranno dislocare truppe nel Canale di Panama, è quanto stabilisce il nuovo accordo siglato tra i funzionari della sicurezza di entrambi i pa 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it

Usa, media: "Musk ha chiesto a Trump di revocare i dazi" | Il presidente: "La Cina vuole un accordo, aspetto una chiamata" - Von der Leyen al premier cinese: "Evitare l'escalation". Pechino: "Non accetteremo ricatti dagli Usa". Trump: "Nessuna pausa". Palazzo Chigi sulla bozza di risposta Ue: "La guerra commerciale non avvantaggia nessuno" 🔗Leggi su tgcom24.mediaset.it

Usa e Cina: accordo per un meccanismo di consultazione sul commercio - Usa e Cina hanno concordato un meccanismo di consultazione per allentare le tensioni commerciali, annuncia He Lifeng. 🔗quotidiano.net

Usa e cina accordano un meccanismo di consultazione per ridurre le tensioni commerciali - L’intesa tra Stati Uniti e Cina crea un meccanismo di consultazione formale per gestire le tensioni commerciali, favorendo dialogo diretto e stabilità economica tra Washington e Pechino. 🔗gaeta.it

USA e Cina concordano nel creare un meccanismo di consultazione sul commercio - USA e Cina hanno concordato di creare un «meccanismo di consultazione» sul commercio. Lo ha annunciato il vicepremier cinese He Lifeng. 🔗cdt.ch