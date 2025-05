Usa-Cina progressi sostanziali | raggiunto l' accordo sui dazi

🛈 Anteprima news:

La Casa Bianca ha rivelato un nuovo accordo commerciale con la Cina, in seguito a colloqui a Ginevra tra il segretario al Tesoro Scott Bessent e i rappresentanti cinesi. Nonostante i dettagli rimangano riservati, l'accordo si concentra principalmente sulle controversie relative ai dazi impostati dal presidente Donald Trump, segnando un passo significativo nelle relazioni economiche tra le due potenze.

La Casa Bianca annuncia un accordo sulle questioni commerciali con la Cina. In una nota, in cui non viene fornito alcun dettaglio, sono però riportate le parole del segretario al Tesoro americano Scott Bessent, che come rappresentante degli Stati Uniti ha avuto due round di colloqui a Ginevra con la Cina. Al centro della discussione soprattutto i dazi annunciati dal capo della Casa Bianca Donald Trump contro Pechino, che ha poi risposto con i controdazi."Sono lieto di comunicare che abbiamo compiuto progressisostanziali tra gli Stati Uniti e la Cina negli importantissimi colloqui commerciali", ha detto Bessent, ringraziando il governo svizzero per l'ospitalità. "Domani daremo i dettagli, ma posso dirvi che i colloqui sono stati produttivi", ha affermato il segretario al Tesoro, precisando di aver "parlato ieri sera con il presidente Trump e lui è pienamente informato di quanto sta accadendo.