Usa-Cina c’è l’accordo per il disgelo sui dazi La Casa Bianca | Le distanze con Pechino? Minori del previsto

🛈 Anteprima news:

Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un accordo cruciale sulle relazioni commerciali, come annunciato dalla Casa Bianca al termine di intensi colloqui a Ginevra. Anche se i dettagli dell'intesa restano riservati, un annuncio ufficiale è atteso per lunedì, promettendo di chiarire le implicazioni dell'accordo. Nel frattempo, la Casa Bianca ha fornito alcune anticipazioni sull'intento di rafforzare il dialogo tra le due nazioni.

Stati Uniti e Cina hanno trovato un accordo sul nodo delle relazioni commerciali. Lo ha fatto sapere stasera la CasaBianca, a conclusione di una due giorni di colloqui svoltisi a Ginevra, in Svizzera. Non è chiaro al momento in cosa consista l’accordo: i due governi rimandano ufficialmente ad un annuncio per lunedì in cui dovrebbero essere forniti tutti i dettagli. La CasaBianca però già prepara la fanfara diffondendo un comunicato intitolato chiaramente «Gli Usa annunciano un accordo commerciale con la Cina a Ginevra». Il comunicato contiene alcune dichiarazioni attribuite ai due capi-delegazione dei colloqui in Svizzera. Scott Bessent, ministro del Tesoro di Trump, si limita in realtà a far sapere che i negoziati hanno consentito di fare «progressi sostanziali». Conferma la ricostruzione e va oltre il rappresentante Usa per il Commercio Jamieson Greer, sottolineando quanto «rapidamente siamo stati in grado di arrivare a un accordo, il che riflette il fatto che le distanze non erano poi così ampie come forse si pensava». 🔗Leggi su Open.online

Segui queste discussioni sui social

Se siete a Milano e avete voglia di sentir parlare di I Ching, divinazione e storie dall'antica Cina, potete raggiungerci domani mattina a Villa Pallavicini!@iching #iching #yijing #divinazione #cina #taoismo #tao #milano it/eventi/convegn… Leggi la discussione

La guerra dei dazi USA-Cina cambia il mondo! Scopri gli escamotage di Pechino per reagire a #Trump tra sfide economiche, controllo sociale e nuove rotte commerciali Approfondisci > #economia #Cina #USA #geopolitica #transhipment#EconomiaGl… Leggi la discussione

Se ne parla anche su altri siti

Giuntoli, prima mossa per il prossimo anno: RESCISSIONE CONSENSUALE del contratto | Accordo sulle cifre - Giuntoli, prima mossa per il prossimo anno: RESCISSIONE CONSENSUALE del contratto | Accordo sulle cifre">Giuntoli prepara la prima mossa per il prossimo anno: rescissione consensuale con accordo economico.La stagione volge al termine e la Juventus è già proiettata verso il futuro. Dopo un’annata caratterizzata da alti e bassi, la dirigenza bianconera ha iniziato a pianificare con grande attenzione le strategie necessarie per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. 🔗Leggi su napolipiu.com

Jeep Juve come nuovo main sponsor, l’ipotesi si fa sempre più concreta! Cifre e durata dell’accordo: tutti i dettagli - di Redazione JuventusNews24Jeep Juve come nuovo main sponsor, l’ipotesi si fa sempre più concreta! Cifre e durata dell’accordo: tutti i dettagli e le ultimissime novità a riguardoAvanza con sempre maggiore concretezza l’ipotesi di rivedere nuovamente Jeep come main sponsor della Juventus. L’obiettivo di tutte le parti è quello di assicurarsi lo spot sulle divise per il Mondiale per Club, con la possibilità di anticipare magari per il finale della Serie A. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Stipendi più alti per medici e operatori di Pronto soccorso: firmato accordo sindacale in Regione - Stipendi più alti per medici e operatori di Pronto soccorso in Puglia grazie all’accordo sindacale sottoscritto oggi tra l’Assessorato alla Sanità della Regione Puglia e le organizzazioni sindacali della dirigenza e del comparto sanità per la definizione delle modalità di riparto e corresponsione... 🔗Leggi su brindisireport.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Usa-Cina, c'è l'accordo per il disgelo sui dazi. La Casa Bianca: «Le distanze con Pechino? Minori del previsto; Dazi, c'è l'intesa tra Usa e Cina; Usa-Cina, si negozia: primo incontro sui dazi; Usa-Cina, prove di disgelo sui dazi. I colloqui a Ginevra e il consiglio di Trump: «Potremmo portarli all'80%. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Dazi, accordo Usa-Cina. «Progressi sostanziali, domani dichiarazione congiunta» - Dazi. Stati Uniti e Cina pubblicheranno una dichiarazione congiunta sui colloqui commerciali domani, lunedì' 12 maggio: lo afferma il vicepremier cinese He Lifeng al termine della ... 🔗msn.com

Dazi, prove disgelo Usa-Cina. Pechino: Passo importante - I colloqui commerciali tra Cina e Stati Uniti in corso in Svizzera rappresentano un “passo importante” verso la risoluzione della guerra commerciale in atto tra i due Paesi. Così l’agenzia di stampa s ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Borse positive con le prove di disgelo Usa-Cina sui dazi. Brillano Microsoft e Meta, giù Amazon con Apple - Lo spiraglio di colloqui in Cina e Giappone crea distensione sui mercati, ma Tokyo non manca di ricordare a Washington quanti titoli di Stato abbia nei sui forzieri. A Wall Street successo di Meta e M ... 🔗msn.com