Urbanistica le famiglie sospese incontrano i pm | I cantieri fermi vanno sbloccati

Milano, 11 maggio 2025 – Per la prima volta le “famigliesospese“, che hanno acquistato casa in complessi posti sotto sequestro, finiti al centro di inchieste o bloccati dagli uffici comunali, incontreranno la Procura.Per martedì mattina è stato fissato infatti un incontro, a Palazzo di giustizia, fra una delegazione e la procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano, che con il pool di pm Petruzzella, Filippini e Clerici coordina le indagini della Gdf sulla gestione dell’Urbanistica milanese. Saranno presenti, tra gli altri, acquirenti di appartamenti delle Residenze Lac in via Cancano o dello Scalo House in via LepontinaValtellina, due dei cantieri sequestrati nei mesi scorsi per presunti abusi edilizi. A chiedere l’incontro era stato il comitato, ottenendo la disponibilità della magistratura per un’interlocuzione. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Urbanistica, le famiglie sospese incontrano i pm: “I cantieri fermi vanno sbloccati”

Inchieste urbanistica a Milano, le 'famiglie sospese' incontrano il sindaco - Due ore di incontro tra il sindaco di Milano, Beppe Sala, e gli esponenti di 'Famiglie sospese, vite in attesa', comitato che rappresenta circa 1.600 famiglie che hanno acquistato casa in città, ma che non riescono a entrarne in possesso a causa dei cantieri bloccati dalle inchieste... 🔗Leggi su milanotoday.it

Inchieste urbanistica, il governatore Fontana incontra le “Famiglie sospese”: il Salva Milano va realizzato - Milano, 7 aprile 2025 – Il governatore lombardo Attilio Fontana ha incontrato il Comitato “Famiglie sospese-Vite in attesa”, cioè il gruppo che rappresenta le famiglie che a Milano hanno acquistato una casa oggetto di indagine. "Non ho potuto fare altro che ribadire la mia solidarietà" verso chi "sta subendo un danno importante e ho ribadito quello che ho sempre detto, ovvero che il Salva Milano, che sia questo o che sia una forma diversa, va assolutamente realizzato". 🔗Leggi su ilgiorno.it

Cantieri sotto sequestro, le Famiglie Sospese incontrano Sala: “Ci sono in gioco risparmi di una vita, non è solo un problema del ceto medio alto” - Milano, 20 marzo 2025 – Hanno ottenuto l’appoggio del sindaco Giuseppe Sala e dell’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi alla proposta di “aprire un tavolo”, allargato a Procura e costruttori, sulla situazione delle famiglie che hanno acquistato appartamenti in cantieri posti sotto sequestro, finiti al centro di inchieste per presunti abusi edilizi o bloccati a causa di pratiche incagliate. 🔗Leggi su ilgiorno.it

Urbanistica, le famiglie sospese incontrano i pm: “I cantieri fermi vanno sbloccati” - Il portavoce del comitato, dopo la riunione in cui si è fatto il punto della situazione: “Delusi dal Comune, il dialogo non si è mai concretizzato”. Si va verso la chiusura delle indagini nella partit ... 🔗msn.com

Urbanistica: A. Fontana incontra il comitato “Famiglie sospese" - Milano, 07 apr 18:40 - (Agenzia Nova) - "Io non ho potuto fare altro che ribadire la mia solidarietà a chi sta subendo un danno importante, e ho ribadito quello che ... 🔗agenzianova.com

Urbanistica: comitato “Famiglie sospese”, 15 mila nuclei coinvolti - Milano, 07 apr 18:58 - (Agenzia Nova) - L'incontro con il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana "è stato positivo, abbiamo consegnato al governatore una ... 🔗agenzianova.com