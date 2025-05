Uomo trovato morto nel bosco | Ucciso a colpi d' arma da fuoco

🛈 Anteprima news:

Nel pomeriggio di sabato, una macabra scoperta ha scosso la tranquilla zona boschiva di Monte Fogliano, nel comune di Vetralla. Il corpo senza vita di un uomo, presumibilmente sulla trentina e di nazionalità straniera, è stato rinvenuto in una remota area del bosco, segnato da evidenti segni di violenza. Le autorità stanno indagando per chiarire le circostanze e le cause di questa tragica morte.

Macabra scoperta nel pomeriggio di sabato nella zona boschiva di Monte Fogliano, nel territorio comunale di Vetralla. Il corpo senza vita di un Uomo, apparentemente sulla trentina e con ogni probabilità di nazionalità straniera, è stato rinvenuto in un'area impervia del bosco, colpito da diversi. 🔗Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Uomo trovato morto nel bosco: "Ucciso a colpi d'arma da fuoco"

Segui queste discussioni sui social

#Carabiniere libero dal #servizio affronta #uomo armato di una #catenanews/2025/05/carabiniere-libero-servizio-affronta-uomo-armato-catena/ Leggi la discussione

#AyrtonSenna e la sua #eredità : l'#uomo prima della #macchinaA 31 anni dalla sua tragica scomparsa ci si interroga ancora sui sentimenti che suscita pur non essendo il più vincente nella storia della #F1online/ayrton-senna-e-la-sua-eredita… Leggi la discussione

Ne parlano su altre fonti

Un uomo trovato morto in casa: aveva il volto tumefatto - Sarebbe un trauma cranico la causa della morte di un uomo ritrovato senza vita nella propria abitazione di Varcaturo (Napoli). Si tratta di un 67enne di nome Ferdinando Formisano, residente in un appartamento in via Vicinale Amodio. Secondo le prime informazioni l'uomo aveva il volto tumefatto... 🔗Leggi su today.it

Tragica scoperta a Roma, uomo trovato morto in casa dopo giorni: l’allarme dai vicini - Non lo vedevano da giorni, poi hanno iniziato a sentire un forte odore dall'abitazione. E hanno fatto scattare l'allarme.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Uomo con volto tumefatto trovato morto in casa: indagini dei carabinieri - Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri, allertati dal 118, intervengono a via Vicinale Amodio 64. In un appartamento un 67enne deceduto. L’uomo presentava il volto tumefatto. Il medico legale é intervenuto su disposizione della procura di Napoli Nord che dirige le indagini.La causa della morte pare sia riconducibile a un trauma cranico ma sarà l’autopsia a spiegare meglio i fatti. Indagini in corso da parte dei Carabinieri. 🔗Leggi su anteprima24.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Uomo trovato morto nel bosco: Ucciso a colpi d'arma da fuoco; Scomparso nel bosco. Trovato morto nel canalone. Caduta o malore fatale; Pogliano Milanese, uomo trovato morto nel bosco: ha una ferita alla testa; Idraulico trovato morto nel bosco di Vezzano: fissata l’udienza per tenere aperta l’inchiesta. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Scomparso da tre giorni è stato ritrovato morto nel bosco: il 52enne era legato al ramo di un albero a Sassoferrato - SASSOFERRATO - Era scomparso da lunedì e da quel giorno le ricerche non si sono mai fermate, fino alla tragica scoperta avvenuta nella notte ... 🔗msn.com

Idraulico trovato morto nel bosco di Vezzano: fissata l’udienza per tenere aperta l’inchiesta - Enrico Albero, 64 anni, non aveva maglia, scarpe e calzini. La Procura però ha chiesto l’archiviazione: “Decesso per cause naturali” ... 🔗ilsecoloxix.it

Palagano, trovato un uomo morto nel bosco: è caduto dal trattore mentre tagliava la legna - Il corpo di un uomo senza vita è stato ritrovato nella tarda serata di giovedì 10 aprile in un bosco di via La Campagna ... Il suo corpo è stato trovato accanto al trattore su cui stava lavorando. 🔗msn.com