Uomini e Donne Gianmarco Steri scelta | quando in onda tutte le reazioni

Gianmarco Steri ha preso una decisione emozionante a Uomini e Donne, scegliendo Cristina Ferrara come compagna. Il percorso di Nadia Di Diodato si conclude tristemente, segnato da lacrime e momenti intensi. In studio, i ringraziamenti tra Steri, la redazione e Maria De Filippi hanno reso l’atmosfera ancora più toccante. Scopriamo ora quando andrà in onda la scelta e quali saranno le reazioni del pubblico.

GianmarcoSteri ha scelto a Uomini e Donne. La scelta del tronista è Cristina Ferrara. Pertanto, non ha avuto un lieto fine il percorso di Nadia Di Diodato. Tanti ringraziamenti in studio tra Steri, redazione e Maria De Filippi, con tanto di lettere. Non sono mancate le lacrime e la commozione, ma anche le reazioni più tese. Ma vediamo insieme quando va in onda la scelta di Gianmarco e quali sono state le reazioni di Cristina, Nadia e degli altri presenti.quando va in onda la scelta di GianmarcoSteri a Uomini e DonneLa scelta di Gianmarco è stata registrata nel pomeriggio dell'11 maggio 2025. Ma quando va in onda? Tenendo conto che questa edizione 20242025 finirà con l'ultima puntata, prevista per il 30 maggio, bisognerà attendere gli ultimi giorni di questo mese. Precisamente la scelta di Steri a UeD dovrebbe iniziare da lunedì 26 maggio.

Uomini e Donne, gli amici di Gianmarco Steri furiosi: c’entra Cristina Ferrara - Il percorso di Gianmarco Steri a Uomini e Donne ha coinvolto anche i suoi amici e sta attraversando una fase turbolenta. Le tensioni tra le corteggiatrici sono ormai all’ordine del giorno e al centro dello scontro ci sono Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato, protagoniste di un nuovo acceso confronto durante l’ultima puntata. Sui social gli amici di Gianmarco sono stati molto duri e diretti: ecco cosa è accaduto. 🔗Leggi su anticipazionitv.it

Uomini e Donne, Gianmarco Steri “sceglie”: lacrime e una corteggiatrice se ne va - Gianmarco Steri continua a essere al centro delle dinamiche di Uomini e Donne. Nella registrazione dell’11 Marzo 2025 ha vissuto momenti di forte tensione con le sue corteggiatrici. Dopo un’esterna difficile con Nadia Di Diodato, ha baciato Cristina Ferrara, scatenando la reazione di Francesca Polizzi. Quest’ultima ha lasciato lo studio visibilmente turbata, spingendo Gianmarco a inseguirla. Nel frattempo, Gianni Sperti ha bloccato Nadia per chiederle spiegazioni su alcune frasi dette in studio. 🔗Leggi su anticipazionitv.it

Uomini e Donne: Nadia Di Diodato sorprende Gianmarco Steri in esterna, il video è già virale - In un video che è già virale sui social, si può vedere Nadia Di Diodato sorprendere Gianmarco Steri in un'esterna: cosa sarà successo tra i due protagonisti di Uomini e Donne? 🔗Leggi su comingsoon.it

