Uomini e Donne | Gianmarco Steri lascia il programma con Cristina Ferrara tra reazioni contrastanti

In breve da Zazoom:

Oggi, domenica 11 maggio 2025, il popolare dating show Uomini e Donne ha visto le registrazioni di una nuova puntata su Canale 5, attirando l'attenzione dei telespettatori. Le anticipazioni già circolate promettono colpi di scena, con una scelta importante al centro della discussione, che ha acceso le luci su Gianmarco Steri e la sua sorprendente decisione. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda emozionante.

Uomini e Donne, Gianmarco Steri “sceglie”: lacrime e una corteggiatrice se ne va - Gianmarco Steri continua a essere al centro delle dinamiche di Uomini e Donne. Nella registrazione dell’11 Marzo 2025 ha vissuto momenti di forte tensione con le sue corteggiatrici. Dopo un’esterna difficile con Nadia Di Diodato, ha baciato Cristina Ferrara, scatenando la reazione di Francesca Polizzi. Quest’ultima ha lasciato lo studio visibilmente turbata, spingendo Gianmarco a inseguirla. Nel frattempo, Gianni Sperti ha bloccato Nadia per chiederle spiegazioni su alcune frasi dette in studio. 🔗 Leggi su anticipazionitv.it

Uomini e Donne: Nadia Di Diodato sorprende Gianmarco Steri in esterna, il video è già virale - In un video che è già virale sui social, si può vedere Nadia Di Diodato sorprendere Gianmarco Steri in un'esterna: cosa sarà successo tra i due protagonisti di Uomini e Donne? 🔗Leggi su comingsoon.it