Uomini e Donne Claudia Dionigi è in dolce attesa per la seconda volta | il tenero annuncio con Lorenzo Riccardi

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ClaudiaDionigi, ha svelato che lei e il marito, l'ex tronista LorenzoRiccardi, diventeranno genitori per la secondavolta. 🔗Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Uomini e Donne, Claudia Dionigi è in dolce attesa per la seconda volta: il tenero annuncio con Lorenzo Riccardi

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi di Uomini e Donne diventeranno genitori bis: “Sta arrivando lui” - Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi con un post su Instagram hanno annunciato l'arrivo del secondo figlio. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è incinta di un maschio: "Un amore che non si divide, ma che si moltiplica e che fa esplodere di gioia la nostra famiglia".Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Uomini e Donne news, dolce attesa per Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi: l’annuncio - Una splendida notizia ha scaldato i cuori dei fan di Uomini e Donne: Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, coppia amatissima del Trono Classico, hanno annunciato l’arrivo del secondo figlio. Con un tenero video su Instagram, i due hanno condiviso la gioia per la dolce attesa, rivelando che si tratta di un maschietto. Una nuova pagina di felicità per una delle storie d’amore più solide nate nel programma di Maria De Filippi. 🔗Leggi su anticipazionitv.it

Claudia e Giorgio lasciano Uomini e Donne: il commento di Diego Tavani - Nel parterre over di Uomini e Donne è nata una nuova coppia: Claudia D’Agostino e Giorgio Edipio. Dopo mesi di frequentazione, i due hanno deciso di abbandonare la trasmissione per continuare la loro conoscenza lontano dai riflettori. Un gesto che ha emozionato il pubblico e gli opinionisti in studio. Anche Diego Tavani, ex compagno di Claudia, ha voluto dire la sua a riguardo: scopriamo cosa ha dichiarato. 🔗Leggi su anticipazionitv.it

Uomini e Donne, Claudia Dionigi è in dolce attesa per la seconda volta: il tenero annuncio con Lorenzo Riccardi - L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Claudia Dionigi, ha svelato che lei e il marito, l'ex tronista Lorenzo Riccardi, diventeranno genitori per la seconda volta. 🔗comingsoon.it

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, ex volti di Uomini e Donne, aspettano il loro secondo figlio. L’annuncio - Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi si sono conosciuti per la prima volta a Uomini e Donne nell’ormai lontano 2019. Lorenzo ha cominciato come corteggiatore di Nilufar Addati e Sara Affi Fella, ma in ... 🔗novella2000.it

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi genitori bis: «Sta arrivando Lui. Non lo conosciamo ancora, ma lo amiamo da sempre» - Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi presto genitori bis. La storica coppia di Uomini e Donne, nata nel 2019, dopo la nascita della loro prima figlia Maria Vittoria ... 🔗msn.com