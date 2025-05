Uno stop giusto | Non era compito di una Regione

"L’impugnazione da parte del Consiglio dei ministri? Era prevedibile". Leonardo Bianchi, docente di Diritto costituzionale dell’Università di Firenze, è stato fra i primi a sostenere l’illegittimità costituzionale della legge toscana.Cosa le ha fatto credere, fin dall’inizio, che la norma sarebbe finita davanti alla Corte costituzionale?"Il fatto che la legge non definisca una semplice prassi organizzativa, ma tocchi un diritto cardine, quello alla vita. Ci sono poi consolidate posizioni dell’avvocatura dello Stato e della stessa Corte che rendono ragionevole l’impugnazione: il limite dell’ordinamento civile che attiene alla competenza esclusiva dello Stato; il ruolo del legislatore regionale rispetto a quello nazionale, già dimostrato dalla sentenza 2016 contro la legge del Friuli sulle Dat. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Uno stop giusto: "Non era compito di una Regione..."

