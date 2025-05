Università la parola agli studenti | Affitti alle stelle e case introvabili Vivere qui è davvero difficile

Affitti alle stelle , trasporti inefficienti, Università poco flessibile e molta insicurezza. Il quadro della vita universitaria a Modena sembra tutt’altro che roseo. A presentarlo c’è Giammarco Fabiano, coordinatore dell’Unione Universitaria Udu, la principale associazione studentesca di Unimore che lancia anche un messaggio chiaro e potente ai quattro candidati alla poltrona di rettore. "La nostra è un’ Università diffusa. Non è organizzata in un unico campus, ma ha diversi dipartimenti sparsi per la città. Questo consente di attivare diverse aree urbane, stimolando ad esempio il mercato degli Affitti e la vita cittadina, soprattutto serale. Questa caratteristica porta anche problematiche logistiche, come la necessità di spostarsi tra le sedi, spesso senza un sistema di trasporti adeguato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L'università di Parma "offre" agli studenti la trasferta romana per la piazza di Elly e di Serra - Scampagnata a Roma con la regia dell'Università di Parma. Per partecipare a un seminario di studi? Non proprio. Parliamo della gentile offerta dell'ateneo a studenti e studentesse per un affare imperdibile: la trasferta nella Capitale per dare manforte alla piazza pro Europa delle sinistre in ordine sparso. Non sfuggirà la mission civico-accademica dell'iniziativa. La chiamata alle armi (chissà se con pagnottella compresa come ai tempi d'oro del sindacato rosso) è sintetizzata dal messaggio promozionale apparso sull'homepage dell'università a tre giorni dall'evento.