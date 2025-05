Unione Europea pronta a rafforzare la partnership strategica con l' Algeria

L'UnioneEuropea "è pienamente disposta a rivedere l'insieme delle sue relazioni con l'Algeria" per rafforzare una partnershipstrategica in settori chiave come l'energia, gli investimenti e la stabilità regionale. Lo ha dichiarato l'ambasciatore dell'Ue ad Algeri, Diego Mellado, in un'intervista concessa al quotidiano algerino in lingua araba Echorouk.Il diplomatico europeo ha sottolineato che "le relazioni tra le due parti stanno attraversando una fase intensa e molto importante", citando una recente visita di alto livello del direttore generale per il Mediterraneo, figura equivalente a un ministro europeo.Mellado ha ricordato che nel 2025 si celebrerà il ventesimo anniversario dell'entrata in vigore dell'Accordo di Associazione tra Ue e Algeria, e che sarà l'occasione "per riflettere, valutare e arricchire il partenariato", puntando a un "Patto per il Mediterraneo" che includa tutti gli aspetti strategici della cooperazione bilaterale. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Unione Europea pronta a rafforzare la partnership strategica con l'Algeria

