un estate fra plautus festival festa romana e tanti concerti

Estate a Sarsina ricca di eventi che intrecceranno storia, cultura, spettacolo e tradizioni locali. è stato reso noto il programma allestito in collaborazione tra Comune e Pro Loco di Sarsina, intitolato "E.State a Sarsina 2025".Si parte il primo weekend di luglio, sabato 5 e domenica 6, con la tradizionale festaromana per riscoprire l’anima antica di Sarsina, tra profumi, sapori e spettacoli. Sabato campeggerà Una notte nell’antica Roma, con rievocazioni storiche, mentre domenica sarà la volta di Sarsina romana, con convegni, visite guidate, degustazioni e teatro.A luglio e agosto torna l’attrazione principale, il Plautusfestival, da anni uno degli appuntamenti teatrali più attesi del territorio, porterà in scena le immortali commedie del celebre Plauto, nella sua città natale, con spettacoli che uniscono tradizione e attualità in una cornice senza tempo. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it