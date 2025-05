una piccola guida ai tesori nascosti

Quasi 70 anni di ambulatorio e visite a domicilio. Carlo Marmocchi, classe ’33, ha auscultato, prescritto e consigliato, ma si è anche guardato intorno. "Molti miei pazienti abitano nei palazzi storici del centro e ho potuto ammirare le opere d’arte delle loro dimore, ma anche scorci, vicoli e tanti angoli sconosciuti alle guide turistiche. E allora ho pensato di raccogliere tutto nel libro ‘Passeggiando per la mia Bologna’", dice il dottore. Da non perdere la tappa a Palazzo Pepoli, in via Castiglione 6. "Si possono ammirare affreschi del ’300 ignorati dai volumi che raccontano le bellezze artistiche di Bologna". Due anni fa ha trasformato la sua casa in un museo di opere d’arte con la fondazione ‘Isora Marmocchi Pesci’, dedicata alla madre. g. l. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tesori nascosti: l'inaspettato universo dei gioielli d'artista al Norton Museum - Life&People.it |Un'esplosione di rara bellezza e inattesa creatività attende i vostri occhi curiosi al Norton Museum of Art, in Florida, dove, – a partire dal 13 aprile – verrà svelato un universo affascinante: "Artists' Jewelry: From Cubism to Pop, the Diane Venet Collection". Oltre 150 opere, in mostra gioielli di artisti, gemme preziose provenienti da scrigni privati e museali, si riuniranno in un dialogo scintillante tra l'ardore dell'arte del XX e del XXI secolo e la tradizione millenaria della gioielleria.