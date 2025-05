Una donna è morta carbonizzata mentre faceva benzina

AGI - Il cadavere di una donna completamente carbonizzato è stato trovato accanto alla pompa di un distributore di benzina in una strada provinciale fra Aragona e Favara, nell'Agrigentino. chi è la vittima La vittima è una quarantunenne di Favara. Accanto al corpo la Fiat Punto della donna completamente avvolta dalle fiamme. La ricostruzione dell'episodio Secondo la prima ricostruzione dell'episodio, la donna si sarebbe fermata per fare un rifornimento di carburante col self-service. Non è chiaro, al momento, cosa abbia innescato le fiamme. Sull'episodio indagano i carabinieri. 🔗Leggi su Agi.it © Agi.it - Una donna è morta carbonizzata mentre faceva benzina

