Una commissione dedicata soltanto al tema sicurezza

Una commissione speciale e a termine, dedicata alla sola sicurezza urbana. La proposta arriva dal consigliere del Movimento dei Cittadini Franco Brumana, dopo che gli ultimi tentativi di trovare tra maggioranza e minoranza una linea condivisa su una mozione sono naufragati. "Più volte il Consiglio comunale ha trattato la sicurezza urbana in occasione di provvedimenti parziali – valuta Brumana, – Discussioni che hanno condotto a polemiche improduttive. È necessario avviare un’analisi complessiva, cercando i punti di convergenza ed elaborando proposte il più possibile condivise ed efficaci". Secondo Brumana le sedute di Consiglio non sono più il contesto ideale per condividere una posizione comune: la mozione vorrebbe dunque impegnare il sindaco a predisporre una delibera per l’istituzione di una commissione che verifichi la sicurezza a Legnano ed elabori proposte operative attuabili". 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Una commissione dedicata soltanto al tema sicurezza"

