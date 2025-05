Un super Genoa ferma il Napoli! L’Inter torna a -1

In breve da Zazoom:

Si ferma la corsa del Napoli che sbatte a muso duro contro un buon Genoa bravo a inseguire e a pareggiare per due volte. Finisce 2-2 la sfida al Maradona. FRENATA – Si è chiuso con il risultato di 2-2 la partita tra Napoli e Genoa, con gli azzurri che frenano bruscamente al Maradona! L'Inter intanto torna a -1 dopo la vittoria contro il Torino. Parte subito forte il Napoli, con Romelu Lukaku che si smarca da un difensore e con un tiro rasoterra beffa l'estremo portiere del Grifone. Ci provano ancora gli ospiti che però restano intrappolati nella presa del Napoli che non lascia spazi agli attaccanti del Genoa. Alla mezz'ora però, arriva la doccia gelida per il Napoli con Meret che per intercettare un cross si fa un autogol clamoroso regalando ai liguri il pareggio.Napoli, due volte avanti e due volte ripresiPAREGGIO – Nella ripresa è sempre il Napoli a dettare il ritmo della partita, con gli uomini di Antonio Conte che ritrovano il vantaggio grazie al solito Giacomo Raspadori con McTominay che serve l'attaccante azzurro che dalla sinistra fredda ancora una volta il Genoa.