Un saturimetro in dono alla Pubblica Assistenza Il gesto solidale del gruppo Giovani Boglioni

Nuove donazioni per la PubblicaAssistenza ‘Ema Emilia Ambulanze’ di Casalgrande. I GiovaniBoglioni, grazie al ricavato della vendita delle candele presso il loro stand nel periodo natalizio, hanno donato ad Ema un saturimetro. "Questo importante strumento andrà in dotazione dello zaino di soccorso della nuova ambulanza – dicono da Ema –. Ringraziamo di cuore i ragazzi e le ragazze dei GiovaniBoglioni per questa donazione e per questo bellissimo gesto".Ema ha anche annunciato l’inaugurazione, il 17 maggio alle 19, del defibrillatore semiautomatico esterno installato in piazza Farri a Salvaterra. Il presidio è stato donato alla comunità dal bar ‘Il Barattolo’ di Salvaterra a sostegno del progetto ‘Casalgrande For Life’. L’inaugurazione sarà il momento ufficiale in cui il dispositivo verrà installato all’interno dell’apposita teca (riscaldata e allarmata) e verrà donato al Comune di Casalgrande alla presenza del sindaco Giuseppe Daviddi. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un saturimetro in dono alla Pubblica Assistenza. Il gesto solidale del gruppo Giovani Boglioni

Potrebbe interessarti su Zazoom: Dl Pubblica Amministrazione approvato in via definitiva: fiducia al Senato e novità su concorsi, assunzioni e stipendi - Con 99 voti favorevoli, 70 contrari e 2 astenuti, il Senato ha approvato in via definitiva il Decreto Pa, che ora diventa legge. Il provvedimento, composto da 22 articoli, introduce un insieme di misure per aumentare l’efficienza della pubblica amministrazione.

Su questo argomento da altre fonti

Pubblica assistenza Croce Verde. La festa per il 50° anniversario - Si sono svolti presso la sala consiliare del Comune di Castelnovo Monti i festeggiamenti per il 50° anniversario della Pubblica Assistenza Croce Verde di Castelnovo e Vetto. Hanno partecipato all’evento numerosi volontari ed è stato un momento di festa e di riflessione sull’importante traguardo raggiunto. Il Presidente Iacopo Fiorentini ha espresso la sua gratitudine a tutti i volontari, presenti e passati, che hanno contribuito a rendere la Croce Verde un punto di riferimento per la comunità. 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

Pubblica Assistenza al top. Una nuova Fiat Panda per i trasporti nel sociale - Crescono i mezzi per i trasporti in ambito sociale a beneficio della popolazione. Una nuova Fiat Panda, cinque posti, fondamentale per i servizi della Pubblica Assistenza di Poggibonsi con i costi garantiti per i prossimi quattro anni, viaggerà grazie al Progetto "Muoversi & non solo" dell’azienda Eventi Sociali srl di Arezzo. La cerimonia di consegna del veicolo ieri mattina presso la sede dell’associazione in via Dante, 39. 🔗Leggi su lanazione.it

Pubblica assistenza. D’Addio è presidente - Si è insediato il nuovo consiglio direttivo della pubblica assistenza di Minazzana dopo tre anni intensi sotto la presidenza di Roberto Boccelli. Gli fa seguito Enrico D’Addio che da dieci anni conduce la brigata di cucina ed è promotore di numerosi eventi culturali. Condividono l’impegno in questa organizzazione di volontariato la vice presidente Loredana Menchini, la tesoriera Maria Luisa Pirota, la segretaria Elisa Santocchi, i consiglieri Alvaro Avenante, Michele Biagi, Roberto Boccelli, Paolo e Walter Giannini. 🔗Leggi su lanazione.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Napoli - \ Video Napoli - \

Su questo argomento da altre fonti

Morì per la malattia, genitori donano un van alla Pubblica assistenza - Una mattinata piena di emozioni, quella di sabato scorso, a Monterenzio dove è stato inaugurato una nuovo mezzo, donato alla Pubblica assistenza ... Con questo dono, dimostra ancora una volta ... 🔗msn.com