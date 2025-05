Un recital di poesie da ascoltare in cuffia con Agrati e Savogin

Un microfono al centro, cavi luminosi che si dipanano e cuffie per un ascolto immersivo con cui godersi racconti e poesie scritti dalle migliori penne della letteratura mondiale. È l’originale esperienza cui daranno vita domani sera nell’Auditorium di piazza Risorgimento a Seregno i poeti e performer Paolo Agrati (foto) e Simone Savogin con il loro spettacolo “Silent Reading“: in tre differenti set alle 21, alle 21.45 e alle 22.30 i due poeti interpreteranno e racconteranno testi e storie di autori che hanno rivoluzionato la letteratura. L’iniziativa, in collaborazione con il circolo Tambourine, fa parte della rassegna Il Festival delle 12 Lune. L’ingresso è gratuito, prenotazioni attraverso il sito www.12lune.it. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un recital di poesie da ascoltare in cuffia con Agrati e Savogin

Potrebbe interessarti su Zazoom: Olly rinuncia all'Eurovision: Devo ascoltare me stesso - Il vincitore del Festival di Sanremo 2025, Olly, ha annunciato ufficialmente la sua decisione di non partecipare all'Eurovision Song Contest. In un post sui social media, il cantante genovese ha spiegato di aver riflettuto a lungo, consultando amici e colleghi, e di aver compreso l'importanza di rimanere fedele a se stesso.

Altre fonti ne stanno dando notizia

A volte basta una canzone: Lucio Dalla rivive attraverso le tele da ascoltare - Lucio Dalla non si ascolta soltanto, si vive. La mostra “A volte basta una canzone” di Kotè, allestita all’Archivio di Stato, nella suggestiva piazza de’ Celestini, riesce in un’impresa davvero originale: trasformare le canzoni in immagini, dando forma visiva a quel mondo sognante e profondo che il cantautore bolognese ha saputo raccontare per decenni. Un’esperienza artistica e immersiva che intreccia pittura, musica e tecnologia in un connubio inedito e sorprendente. 🔗Leggi su nonsolo.tv

Lin Bai, Cinque poesie (traduzione a cura dell’Officina di traduzione permanente) - Lin Bai, nata nel 1958 a Beiliu, nella provincia del Guangxi, si è laureata e ha lavorato come sceneggiatrice per il cinema a Wuhan e oggi vive a Pechino. Tra le sue opere principali si annoverano i romanzi La guerra di una donna, Parla, stanza e Conversazioni femminili. Ha pubblicato anche racconti, due raccolte di poesie e numerosi saggi. Ha ricevuto premi prestigiosi, tra cui il Premio Lao She e il Premio Biennale per la narrativa della rivista “Letteratura del Popolo”. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

In piazza rivive la storia degli Este. Un Carnevale nel segno di Bembo. Tra poesie, battaglie e ’brazadela’ - In piazza rievocata la storia rinascimentale estense. In una domenica pomeriggio soleggiata e quasi primaverile, si è conclusa l’edizione 2025 del Carnevale degli Este, organizzato dalla Fondazione Palio Città di Ferrara e con il patrocinio del Comune. Un appuntamento che da anni rappresenta per la città un evento importante che non è solo una festa, ma un vero e proprio omaggio al ruolo centrale nella storia culturale del Rinascimento italiano che ebbe Ferrara. 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

Potrebbe interessarti su Zazoom: Olly rinuncia all'Eurovision: Devo ascoltare me stesso - Il vincitore del Festival di Sanremo 2025, Olly, ha annunciato ufficialmente la sua decisione di non partecipare all'Eurovision Song Contest. In un post sui social media, il cantante genovese ha spiegato di aver riflettuto a lungo, consultando amici e colleghi, e di aver compreso l'importanza di rimanere fedele a se stesso.

Altre fonti ne stanno dando notizia

A volte basta una canzone: Lucio Dalla rivive attraverso le tele da ascoltare - Lucio Dalla non si ascolta soltanto, si vive. La mostra “A volte basta una canzone” di Kotè, allestita all’Archivio di Stato, nella suggestiva piazza de’ Celestini, riesce in un’impresa davvero originale: trasformare le canzoni in immagini, dando forma visiva a quel mondo sognante e profondo che il cantautore bolognese ha saputo raccontare per decenni. Un’esperienza artistica e immersiva che intreccia pittura, musica e tecnologia in un connubio inedito e sorprendente. 🔗Leggi su nonsolo.tv

Lin Bai, Cinque poesie (traduzione a cura dell’Officina di traduzione permanente) - Lin Bai, nata nel 1958 a Beiliu, nella provincia del Guangxi, si è laureata e ha lavorato come sceneggiatrice per il cinema a Wuhan e oggi vive a Pechino. Tra le sue opere principali si annoverano i romanzi La guerra di una donna, Parla, stanza e Conversazioni femminili. Ha pubblicato anche racconti, due raccolte di poesie e numerosi saggi. Ha ricevuto premi prestigiosi, tra cui il Premio Lao She e il Premio Biennale per la narrativa della rivista “Letteratura del Popolo”. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it