Un posto al sole | le assurde storie a cui continuiamo a far finta di credere

In "Un posto al sole", le storie si intrecciano in modi sorprendenti e illogici. Niko, dopo solo un giorno, dichiara il suo amore a Manuela, lasciando mille dubbi sul suo passato. Mentre le vicende si complicano, Ferri e Marina sono alle prese con la necessità di chiudere un affare cruciale con Gaglioffi. Un mix di emozioni e assurdità, tutto da seguire!

Neanche un giorno insieme, e Niko dichiara già a Manuela di amarla. E non si capisce perchè stesse con un’altra fino a ieri. Ma questo per Upas è il periodo delle storieassurde, e noi continuiamo a far finta di crederci. Così Ferri e Marina devono affrettarsi a firmare il closing con Gaglioffi, prima che lo scoprano in America! Nel mentre, Serena e Filippo fanno i turisti per Torino. La storia più interessante diventa il testamento biologico di Luca, che chiede ad Alberto di fargli da tutor, scegliendo per lui quando porre fine alle sue sofferenze in caso di incapacità. Ma Palladini si rifiuta di farlo. Anche Michele sta sempre peggio: la disabilità inizia a diventare problematica, e lui non la accetta. Mentre Ferri, senza scrupoli, gli offre di fare lo stagista. Una disgrazia dietro l’altra lo incattivisce al punto che affronta direttamente Gennaro accusandolo di avergli cancellato l’inchiesta dal pc. 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Un posto al sole: le assurde storie a cui continuiamo a far finta di credere

