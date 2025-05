Un palazzo volante L' insolito regalo del Qatar a Donald Trump

I reali del Qatar doneranno la prossima settimana al presidente Usa un jet di lusso che sarà utilizzato come il nuovo Air Force One. Per la Casa Bianca il regalo non violerebbe alcuna regola 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Un palazzo volante". L'insolito regalo del Qatar a Donald Trump

Incidente ai Colli, furgone si ribalta dopo scontro con un suv: chiusa strada del Palazzo - Incidente nella zona dei colli di Pescara con un furgone che si è ribaltato a causa di uno scontro laterale con un suv della Jeep.Come informa la polizia locale si è resa necessaria la chiusura di strada del Palazzo a causa del sinistro.Il tratto interessato è quello compreso tra via... 🔗Leggi su ilpescara.it

Provincia di Terni al voto: quante preferenze servono per “conquistare” Palazzo Bazzani. E chi le ha - Tra una settimana si vota per eleggere il nuovo presidente della Provincia di Terni. I candidati alla sfida delle urne sono tre: il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, il collega di Narni Lorenzo Lucarelli e la prima cittadina di Orvieto, Roberta Tardani. Ora, le elezioni per Palazzo Bazzani si... 🔗Leggi su ternitoday.it

Kimi Antonelli riceve una supercar da 200mila euro ma non può guidarla: il regalo è una beffa - Dopo il brillante inizio in Formula 1 la Mercedes ha deciso di regalare una preziosa supercar al suo pilota 18enne Andrea Kimi Antonelli: un regalo che però l'emiliano non potrà guidare per i prossimi tre anni.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

