Un libro scritto con il cuore | padre e figlio insieme per rompere il silenzio dell’autismo

C'è un silenzio che parla più di mille parole. È il silenzio di Lorenzo, figlio di Andrea De Rosa, un papà di Casal di Principe che ha deciso di trasformare la fatica, il dolore e l’amore in un libro. "Ti racconto il mio silenzio" non è solo un titolo: è una dichiarazione dell'anima. È la voce di. 🔗Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Un libro scritto con il cuore: padre e figlio insieme per rompere il silenzio dell’autismo

Segui queste discussioni sui social

Dietro molti uomini di potere, non sempre c’è una vittima.A volte, c’è un’estetica complice.Un sorriso compostoUn velo nero.Una Bibbia macchiata.Una madre, una moglie.E il lato nascosto del potere.#donne #potere #complicità #silenzio #gr… Leggi la discussione

#Depressione: il muro del #silenzio che va abbattuto perché nessuno si senta solo#ChrisMartin, #frontman dei #Coldplay, parla su #Instagram di questo suo problema e come sia importante discuterne sui #social, a #scuola, a #casaonline/depre… Leggi la discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Premio al libro “40 Vite” scritto da Enrico Ruggeri - Un riconoscimento dedicato all’opera e agli autori che hanno offerto un significativo contributo al mondo letterario e artistico italiano. Si tratta del "Premio Letterario Villa Ghirlanda", evento ideato dalla Pro Loco, con il patrocinio del Comune, che si è svolto nella cornice della Sala degli Specchi di Villa Ghirlanda. La prima edizione ha visto la consegna del premio a Enrico Ruggeri per il suo libro "40 Vite", edito da La nave di Teseo nel 2024. 🔗Leggi su ilgiorno.it

Presentazione del libro scritto da Manlio Malatesta, da 15 anni malato di Sla - Giovedì 3 aprile alle 17 presso l’Aula Magna della Casa Matha in Piazza Andrea Costa 3 a Ravenna, avrà luogo la presentazione del libro "Che Gita! 1973, undici ventenni da Ravenna a Tropea alla conquista del mondo" di Manlio Malatesta. Fa gli onori di casa Massimo Bozzano, primo massaro della... 🔗Leggi su ravennatoday.it

Dazi, cosa è successo con lo stop di Trump: la paura della «catastrofe dei titoli di Stato» e l'annuncio «scritto con il cuore». Timori sulla speculazione - Da quella frase «mi baciano il c...» ad un messaggio «scritto con il cuore» per annunciare la pausa sui dazi di 90 giorni. Una svolta di poche ore, che ha portato Donald Trump a rivelare quella... 🔗Leggi su ilmessaggero.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Un libro scritto con il cuore: padre e figlio insieme per rompere il silenzio dell’autismo; Lo scritto inedito di Papa Francesco: “Il cuore di noi religiosi non può stare sotto chiave”; “Ci ha amati”, l’Enciclica del Papa sul Sacro Cuore di Gesù; Giovani e futuro al cuore dei colloqui di Papa Francesco con i gesuiti. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Recensione del Libro Cuore di Edmondo De Amicis - o come lo conoscono tutti Libro Cuore, è un libro scritto per ragazzi ... come ad esempio quelli del padre. Il diario si conclude con la partenza di Enrico e della sua famiglia che devono ... 🔗skuola.net

“Il cammino di Padre Giovanni”: il libro presentato alla Porta del Parco - "Il cammino di Padre Giovanni" sarà presentato alla Porta del Parco di Ribolla, in provincia di Grosseto, per "La miniera a memoria" ... 🔗grossetonotizie.com

"Cuore Alpino", il libro di Massimo Panizzi tra montagne, missioni e memoria - I racconti del Generale di Corpo d'Armata saranno presentati nel corso del prossimo Salone del libro di Torino: 'La Difesa è innanzitutto un’espressione concreta di sovranità, di coesione sociale, di ... 🔗adnkronos.com