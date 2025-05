© Lanazione.it - Un Caravaggio carnale per Bolle. Dipingendo opere a passo di danza

I ballerini di oggi, orgogliosi di mostrare la loro bellezza fisica costruita in ore di lavoro davanti allo specchio, sono ovviamente affascinati dai celebri chiaroscuri sui corpi umani di cui Caravaggio è gran maestro. Non stupisce perciò che nel 2008 l'androgino, biondo e sinuoso direttore dello Staatsballett unter den Linden berlinese, l'ucraino Vladimir Malakhov, abbia commissionato a un coreografo italiano, Mauro Bigonzetti, di gusto 'plasticissimo' nei passi a due arditi e sensuali, ' Caravaggio ', su musica pure italiana, di Monteverdi nella riscrittura di Bruno Moretti, e con il lighting evidenziatore di Carlo Cerri.Questo ' Caravaggio ' carnale , dopo aver preso vita con la coppia Malakhov-Polina Semionova, alta e svettante, e poi con le star Svetlana Zakharova e Artemy Belyakov del Bolscioi moscovita, nonché al Colón di Buenos Aires nel 2023 con Bolle al centro, è al Teatro del Maggio di Firenze – nell'ambito dell'87ª edizione del Festival –, fino a oggi (ultimo spettacolo alle ore 15,30).

Roberto Bolle compie 50 anni: una carriera tra danza, arte e passione - Roberto Bolle, nato il 26 marzo 1975 a Casale Monferrato e cresciuto a Trino Vercellese, celebra oggi il suo 50º compleanno. Iniziò gli studi di danza all'età di sette anni in una scuola locale e, a dodici, fu ammesso alla scuola di ballo del Teatro alla Scala di Milano.

27 febbraio, Roberto Bolle porta 'Caravaggio' a Firenze - Firenze, 27 febbraio 2025 - La grande richiesta da parte del pubblico che sta rapidamente esaurendo i posti disponibili per le tre recite già programmate e annunciate nell'ambito della 87esima edizione del Festival del Maggio del balletto "Caravaggio" con Roberto Bolle, di Mauro Bigonzetti, ha trovato una risposta da parte del Teatro che, grazie alla disponibilità del celebre danzatore, può annunciare una quarta recita che si aggiunge alle tre in cartellone.

Roberto Bolle danza tra i quadri di Caravaggio a Palazzo Barberini – Video - (Adnkronos) – Roberto Bolle danza tra 22 dipinti di Caravaggio in mostra a Roma a Palazzo Barberini. Le immagini, realizzate a notte fonda nel museo vuoto, vedono il ballerino fondersi con i dipinti. Sono i primi passi di due progetti molto attesi che l'ètoile sta per presentare. Il primo è la seconda edizione del programma […]

