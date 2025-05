Ultras assaltano bar | volano sedie e tavolini

🛈 Anteprima news:

Teverola ha vissuto attimi di caos nel tardo pomeriggio di domenica, quando un gruppo di ultras del Nola, reduce dalla semifinale playoff di Eccellenza ad Aversa, ha dato vita a un assalto a un bar locale. Le prime ricostruzioni parlano di atti vandalici nei confronti degli arredi esterni, con sedie e tavolini scagliati in aria, lasciando la comunità sgomenta e in stato di allerta.

Scoppia la rissa in un bar di Parigi tra ultras di PSG e Aston Villa: volano tavolini e sgabelli - Circa 24 ore prima della partita alcuni tifosi di PSG e Aston Villa hanno creato disordini in città: un video riprende un violento scontro davanti a un bar, volano sgabelli.Continua a leggere 🔗 Leggi su fanpage.it

Notte violenta in centro, due risse in poche ore: in due inseguono un uomo con una catena, in via Palazzo volano tavolini tra i bar della movida - MESTRE - Non c?è pace la notte dei fine settimana nel centro di Mestre. Tra sabato e domenica si sono verificate due violente risse che hanno coinvolto molte persone, tre delle... 🔗Leggi su ilgazzettino.it