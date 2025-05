ULTIM’ORA – ISOLA DEI FAMOSI | Si è fatto molto male non può partecipare | Catastrofe a 30 secondi dalla diretta

L’ISOLA dei FAMOSI perde un protagonista già alla prima puntata, slitta il suo sbarco sull’ISOLA in Honduras.L’inizio della nuova edizione de L’ISOLA dei FAMOSI non ha deluso le aspettative per quanto riguarda i colpi di scena. Durante la prima puntata, la conduttrice Veronica Gentili ha subito sganciato una notizia che ha sorpreso pubblico e opinionisti. Uno dei naufraghi più attesi, non ha potuto fare il suo ingresso ufficiale nel gioco a causa di un infortunio. La comunicazione è arrivata in diretta, nel momento in cui si stava presentando il cast di concorrenti pronti a lanciarsi nell’avventura in Honduras.Veronica Gentili, dopo aver accolto Simona Ventura in studio e salutato i naufraghi già presenti sull’ISOLA, ha spiegato che due concorrenti mancavano ancora all’appello. Tra questi c’era proprio l’infortunato, volto noto per la sua militanza politica e la sua precedente esperienza come inviato televisivo. 🔗Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - ULTIM’ORA – ISOLA DEI FAMOSI: “Si è fatto molto male, non può partecipare” | Catastrofe a 30 secondi dalla diretta

Segui queste discussioni sui social

Il @cicap_it mi ha intervistato sulla recente #polemica su #alcolici e #salute che ha contrapposto gli #esperti (sempre più #tuttologi #famosi) Viola e Bassetti https://www.queryonline.it/2023/02/10/in-vino-veritas-limiti-e-guai-della-comu… Leggi la discussione

Il @cicap_it mi ha intervistato sulla recente #polemica su #alcolici e #salute che ha contrapposto gli #esperti (sempre più #tuttologi #famosi) Viola e Bassetti https://www.queryonline.it/2023/02/10/in-vino-veritas-limiti-e-guai-della-comu… Leggi la discussione

Se ne parla anche su altri siti

Isola dei Famosi 2025 sondaggio 1° televoto ultim’ora: l’eliminato - L’Isola dei Famosi 2025 è iniziato con la prima puntata in onda mercoledì 7 maggio 2025, durante la quale non sono mancate le nomination. Infatti, Veronica Gentili ha aperto il primo televoto di questa edizione che la vede alla conduzione dei giochi. Al suo fianco in studio c’è un volto storico di questo programma, ovvero Simona Ventura, nei panni dell’opinionista. Il cast è guidato da Pierpaolo Pretelli ed è stato diviso in due gruppi, Giovani e Senatori. 🔗Leggi su latuafonte.com

“Arriva lui”. Isola dei Famosi, colpo di scena dell’ultim’ora: Veronica Gentili chiama l’ex Grande Fratello - A poche ore dall’inizio della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 si ritrova al centro dell’attenzione per una serie di indiscrezioni che stanno letteralmente infiammando il pubblico. La trasmissione, quest’anno guidata da Veronica Gentili, sembra infatti dover fare i conti non solo con l’eccitazione per la partenza imminente, ma anche con tensioni dietro le quinte e sorprese dell’ultimo minuto. 🔗Leggi su caffeinamagazine.it

Isola dei Famosi 2025 news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 7 maggio, prima puntata - E’ calato il sipario sulla prima puntata de L’Isola dei Famosi 2025, il reality show condotto da Veronica Gentili. Ad affiancare in studio la conduttrice l’opinionista d’eccezione: Simona Ventura. Inviato in Honduras, invece, Pierpaolo Pretelli. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda il 7 maggio 2025 con le ultime news. Oltre che in diretta in prima serata su Canale 5, “L’Isola dei Famosi” è visibile anche su Mediaset Infinity. 🔗Leggi su superguidatv.it

Ne parlano su altre fonti

Isola dei Famosi 2025, Veronica Gentili conduttrice: la scelta (obbligata) di Pier Silvio; Sonia Bruganelli e Angelo Madonia inseparabili, lui era al party dell'Isola dei Famosi: le foto; Isola dei Famosi 2024, Aras Senol vince la diciottesima edizione e dona il montepremi alla fondazione di Giuli; Isola dei Famosi 2024 : che cos'è che non ingrana davvero?. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: