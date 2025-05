Ultimo riposo più comodo lavori in corso Piano d’interventi nei cimiteri comunali

Il Comune di Firenze continua a investire sui cimiteri della città, per l’ampliamento e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strutture: in totale le risorse per i nuovi interventi ammontano a 350mila euro e sono frutto di due apposite delibere presentate dall’assessore al patrimonio Dario Danti (nella foto). I lavori, in particolare, interesseranno il cimitero monumentale delle ‘Porte Sante’ e i cimiteri di TresPiano e Settignano. Nel frattempo continuano i lavori negli altri: Rifredi, Ugnano, Sollicciano, Peretola, Careggi, Pino e Santa Lucia al Galluzzo. Alle Porte Sante il programma degli interventi prevede il completamento del consolidamento del fondale delle cappelle lungo i bastioni e del consolidamento del quadrato dei cosiddetti ‘illustri’. Sarà avviato anche il recupero e il consolidamento del percorso e della scala dietro dei cappelloni comunali. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ultimo riposo più comodo, lavori in corso. Piano d’interventi nei cimiteri comunali

