Ultimo giorno per l’Itf World Tennis Masters Tour al Ct Cervia raffica di finali

Ultime battute sui campi del Circolo TennisCervia nella grande rassegna internazionale Veterani inserita nel circuito mondiale Itf WorldTennis MastersTour, l’Adriatic Championship Master Cup giunto alla 50° edizione. Nella finale del doppio misto Over 70 successo di Susan Jamieson-Giancarlo. 🔗Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Ultimo giorno per l’Itf World Tennis Masters Tour al Ct Cervia, raffica di finali

Segui queste discussioni sui social

Some appetizing rounds of 16 ahead in RomeZverev v FilsMusetti v MedvedevSabalenka v KostyukGauff v RaducanuPaolini v OstapenkoStearns v OsakaCollins v Svitolina#getty #italianopen #tennis Leggi la discussione

In zwei Wochen beginnen die French OpenAlexander Zverev versucht in Rom, seine Form zu findenBislang sieht es gut aus.#[Deutschland #Tennis #Italien #ATP #Zverev]Zverev in Rom mühelos im Achtelfinale Leggi la discussione

Ne parlano su altre fonti

Ultimo giorno per l’Itf World Tennis Masters Tour al Ct Cervia, raffica di finali - Ultime battute sui campi del Circolo Tennis Cervia nella grande rassegna internazionale Veterani inserita nel circuito mondiale Itf World Tennis MastersTour, l’Adriatic Championship Master Cup giunto alla 50° edizione. Nella finale del doppio misto Over 70 successo di Susan Jamieson-Giancarlo... 🔗Leggi su today.it

Re Carlo e Camilla a Ravenna per l'ultimo giorno del loro viaggio in Italia, tra una visita alla tomba di Dante e l'accoglienza sulle note di "Romagna mia" - Ravenna in festa per l’arrivo di re Carlo III d’Inghilterra e della regina Camilla. I due hanno visitato la tomba di Dante dove l’attrice ravennate Ermanna Montanari ha letto la preghiera di San Bernardo nel canto XXXIII del Paradiso della Divina Commedia. All’uscita sono stati accolti da bambini festanti sulle note di Romagna mia.iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATAL'articolo Carlo e Camilla in visita a Ravenna tra la tomba di Dante e “Romagna mia” sembra essere il primo su iO Donna. 🔗Leggi su iodonna.it

“L’ultimo giorno di patriarcato”, spopola il video di Checco Zalone con Vanessa Scalera - (askanews) – Smonta e ride sui luoghi comuni del maschilismo tossico, Checco Zalone stupisce ancora e torna sulle scene musicali, conquistando il pubblico con un’ironia mai scontata. L’artista l’8 marzo 2025 per la giornata della donna, è uscito con il brano L’ultimo giorno di patriarcato accompagnato da un geniale cortometraggio musicale.GUARDA LE FOTOChecco Zalone, dove vedere tutti i suoi film in streaming Il paesino di “San Masculo” diventa così la prima località a vietare il patriarcato e la moglie di Zalone, ... 🔗Leggi su amica.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ultimo giorno per l’Itf World Tennis Masters Tour al Ct Cervia, raffica di finali; Ultimo giorno per l’Itf World Tennis Masters Tour al Ct Cervia, raffica di finali; Tennis: Sinner e Errani-Paolini nominati ITF World Champions '24; Itf Forte Village: tutto pronto per per 6 settimane e 12 tornei. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Ultimo giorno per l’Itf World Tennis Masters Tour al Ct Cervia, raffica di finali - Il torneo internazionale cervese è stato diretto da Paolo Nicola, con Paolo Pambianco, direttore tecnico del Circolo, in cabina di regia ... 🔗today.it

Raffica di incontri nella tappa dell’Itf World Tennis Masters Tour al Ct Cervia - Raffica di incontri sui campi del Circolo Tennis Cervia per la grande rassegna internazionale Veterani inserita nel circuito mondiale Itf World Tennis Masters Tour. Sono 284 i giocatori che si ... 🔗newsrimini.it

Scatta lunedì la tappa dell’Itf World Tennis Masters Tour al Ct Cervia - Il Circolo Tennis Cervia ospita da domani (lunedì) la grande rassegna internazionale Veterani inserita nel circuito mondiale Itf World Tennis Masters Tour. È un torneo di grande tradizione ... 🔗newsrimini.it