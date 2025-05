Ultimatum dei leader Ue Putin prende tempo | Sull' Ucraina trattiamo il 15 maggio Attacco di droni russi sulla capitale

Le ultime parole di Putin sugli alleati di Kiev sono un evidente sfregio ai suoi colleghi europei che ieri hanno elaborato la richiesta di tregua. La russi a non si fida dell’Europa. Chiede un campo neutro, come ritiene che sia la Turchia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Putin propone nuovi negoziati con Kiev: possibile ripresa a Istanbul il 15 maggio - La Russia ha proposto di riprendere i negoziati con l’Ucraina a partire dal 15 maggio a Istanbul. A dichiararlo è stato Vladimir Putin in un intervento ufficiale dal Cremlino, ribadendo che Mosca "non ha mai chiuso la porta al dialogo".

Ultimatum dei leader Ue, Putin prende tempo: «Sull'Ucraina trattiamo il 15 maggio» Attacco di droni russi su Kiev - Le ultime parole di Putin sugli alleati di Kiev sono un evidente sfregio ai suoi colleghi europei che ieri hanno elaborato la richiesta di tregua. La Russia non si fida dell’Europa. Chiede un campo neutro, come ritiene che sia la Turchia. 🔗 Leggi su xml2.corriere.it

Leader europei a Kiev: ultimatum a Putin per 30 giorni di tregua e nuove sanzioni - I leader europei si sono riuniti oggi, sabato 10 maggio, a Kiev e in modalità remota per lanciare un ultimatum a Vladimir Putin. Durante l’incontro, è stato chiesto al presidente russo di accettare un cessate il fuoco incondizionato della durata di 30 giorni tra Ucraina e Russia; diversamente, sarebbe stata avviata un’ulteriore intensificazione delle sanzioni. […] L'articolo Leader europei a Kiev: ultimatum a Putin per 30 giorni di tregua e nuove sanzioni è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su sbircialanotizia.it