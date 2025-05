Udinese-Monza 0-0 LIVE | fine primo tempo

Al Bluenergy Stadium la trentaseiesima giornata di Serie A 202425 tra Udinese-Monza: sintesi, tabellino, moviola, risultato e cronaca LIVE Al Bluenergy Stadium Udinese-Monza si affrontano nel match valido per la trentaseiesima giornata della Serie A 202425. primotempo Prima frazione bloccata ad Udine, con entrambe le squadre che non sono riuscite a rendersi pericolose a sufficienza per fare gol. 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Udinese-Monza 0-0 LIVE: fine primo tempo

Ieri esordio nel Campionato Primavera per il portiere 16enne Josè #Sebastiani con la maglia dell'#Udinese al Vismara contro il MilanIl classe 2009 è figlio del noto conduttore Amadeus e ha debuttato sotto età di tre anni rispetto alla me…

#SerieA | #Udinese, #Runjaic: "Le assenze di #Lucca e #Thauvin pesano, ma oggi ho visto un grande gruppo voglioso di vincere"

