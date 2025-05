Udinese Davis | Monza già in B la chiave della partita sarà questa Sto cercando di dimostrare una cosa

Le parole di Keinan Davis, attaccante dell’Udinese, nel pre partitadella gara di Serie A contro il Monza. Tutti i dettagli in merito Keinan Davis ha parlato a Dazn nel pre partita di Udinese-Monza. LE PAROLE – «Oggi la chiavesarà la concentrazione. Giochiamo contro una squadra già retrocessa, che per questo forse giocherà anche più libera. Dobbiamo . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Udinese, Davis: «Monza già in B, la chiave della partita sarà questa. Sto cercando di dimostrare una cosa»

Duvier Medina: dalla Coppa Davis all'ATP Challenger al Villa Reale Tennis di Monza - La prima racchetta l’ha impugnata a 6 anni e mezzo, sui campi in terra rossa del circolo di Caibarien, la città nella costa nord di Cuba dove è nato. Allora la pallina "la cacciavo di là, come ho imparato a dire qui in Italia. Ammiravo Wilander, Lendl e Becker", poi il talento di Duvier Medina è maturato. E a 14 anni entra a far parte degli atleti della Escuela superior de perfecionamento atletico, a 18 con la nazionale cubana partecipa alla Coppa Davis e a tornei internazionali dei circuiti ITF e satellite ATP in Centro America, Sud America, Africa ed Europa. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Udinese-Monza, il pronostico: NoGol e non solo nel lunch match di Serie A - Siamo giunti alle battute finali della Serie A 2024/2025. Dopo la tre giorni dedicata ai ritorni semifinali delle coppe europee, il massimo campionato italiano tornerà protagonista con le sfide della 36ª giornata. Domani, domenica 4 maggio, ci aspettano 4 partite: il programma si aprirà con il lunch match tra Udinese e Monza, in campo alle ore 12:30 al Bluenergy Stadium. I padroni di casa partono con i favori del pronostico e i bookmakers quotano la loro vittoria a 1. 🔗Leggi su sololaroma.it

Udinese-Monza: dove vederla, orario e probabili formazioni - Al Bluenergy Stadium andrà in scena la sfida di Serie A Udinese-Monza: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Bluenergy Stadium di Udine si giocherà la gara valevole per la 36ª giornata di Serie A tra Udinese-Monza. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. Le probabili […] 🔗Leggi su calcionews24.com

Udinese - Monza, le formazioni ufficiali: Davis titolare, conferma per Rui Modesto - L'Udinese ospita il Monza nella 36° giornata di campionato di Serie A. I bianconeri proveranno ad andare alla ricerca di una vittoria casalinga che manca ormai da inizio marzo, in occasione della part ... 🔗msn.com

Udinese - Monza in diretta: ancora tanti assenti per Nesta - Al Bluenergy Stadium di Udine va in scena oggi la partita tra Udinese e Monza, terz'ultima giornata del campionato di Serie A, con calcio d'inizio alle 12.30. Per i brianzoli ormai matematicamente ... 🔗primamonza.it

Udinese-Monza LIVE, le formazioni ufficiali: la scelta su Lucca, occasioni per Rui Modesto e Forson - Udinese-Monza, che apre la domenica della 36esima giornata di campionato, è una partita che poco ha da dire in ottica classifica: friulani ... 🔗msn.com

