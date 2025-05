Ucraina Zelensky sfida Putin | Ti aspetto giovedì in Turchia

sfida accettata. Volodymyr Zelensky rilancia: "Aspetterò Putin in Turchiagiovedì, personalmente", ha annunciato, rispondendo alla proposta a sorpresa avanzata la notte prima dal capo del Cremlino per trattative dirette a Istanbul tra Mosca e Kiev dal 15 maggioL'articolo Ucraina, ZelenskysfidaPutin: “Ti aspettogiovedì in Turchia” proviene da Firenze Post. 🔗Leggi su .com © .com - Ucraina, Zelensky sfida Putin: “Ti aspetto giovedì in Turchia”

So Trump and his dear mate Putin are both pressing on #Zelensky right now...One difference, Zelensky has BALLS ! (At least i hope he's using them again as the E.Uis backing him up)Leggi la discussione

Ucraina, Zelensky sfida Putin e Trump: “Crimea è nostra” - (Adnkronos) – L'Ucraina non rinuncia alla Crimea. Lo dice in maniera netta il presidente Volodymyr Zelensky, oggi a Oslo, fissando…L'articolo Ucraina, Zelensky sfida Putin e Trump: “Crimea è nostra” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. 🔗Leggi su rossodisera.eu

Zelensky sfida Putin: «Sarò a Istanbul giovedì». Ma sulla tregua resta lo stallo; Zelensky rilancia, la nuova sfida a Putin (e a Trump); Putin sfida gli Usa: provate ad abbattere il missile Oreshnik. Kallas (Ue): non vuole la pace - Costa: "Ue unita per pace giusta, non capitolazione"; Zelensky sfida Putin con il missile Long Neptune: cos'è la nuova arma ucraina in grado di colpire Mosca.

