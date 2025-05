Ucraina Trump | Kiev accetti immediatamente richiesta incontro Putin

Il 11 maggio, Donald Trump ha condiviso un messaggio su Truth, evidenziando la posizione della Russia riguardo a un possibile cessate il fuoco in Ucraina. Secondo Trump, Putin non è interessato a un accordo, ma desidera discutere un'eventuale fine del conflitto in un imminente incontro in Turchia. L'appello dell'ex presidente americano è diretto all'Ucraina, affinché accetti immediatamente di negoziare, per esplorare le possibilità di pace.

Roma, 11 mag. (askanews) – “Putin non vuole un accordo di cessate il fuoco con l’Ucraina, ma piuttosto vuole incontrarsi giovedì in Turchia per negoziare una possibile fine al BAGNO DI SANGUE. L’Ucraina dovrebbe accettare immediatamente”. Così sul suo social Truth, il presidente Usa Donald Trump. “Almeno saranno in grado di determinare se un accordo è possibile o meno, e se non lo è, i leader europei e gli Stati Uniti sapranno a che punto è la situazione e potranno procedere di conseguenza! Inizio a dubitare che l’Ucraina raggiungerà un accordo con Putin, troppo impegnato a celebrare la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, che non avrebbe potuto essere vinta (nemmeno lontanamente!) senza gli Stati Uniti d’America. incontro, ORA!!!”. L'articolo Ucraina, Trump: KievaccettiimmediatamenterichiestaincontroPutin proviene da Ildenaro. 🔗Leggi su Ildenaro.it

