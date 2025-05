Ucraina Tregua o sanzioni

La Russia accetti la Tregua senza condizioni, altrimenti le conseguenze saranno molto gravi dal punto di vista economico. Il gruppo dei Paesi volonterosi si riunisce a Kiev, anche se alcuni erano collegati in videoconferenza. Fra questi c’era la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che, pur approvando tutte le decisioni del gruppo, non ha partecipato di persona, segno che, pur approvando le decisioni della coalizione, preferisce non esporsi direttamente.O Tregua O sanzioni Il presidente francese, Emmanuel Macron, è stato chiaro. O la Russia accetta la Tregua, o i Paesi aderenti alla coalizione dei volonterosi lanceranno sanzioni ‘massicce e coordinate’ contro Mosca. Il cessate il fuoco dovrebbe durare 30 giorni, che serviranno per avviare i colloqui e porre le premesse per un negoziato. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ucraina "Tregua o sanzioni"

Potrebbe interessarti su Zazoom: Zelensky incontra i leader europei a Kiev: focus su cessate il fuoco, sicurezza e nuove sanzioni contro Mosca - Il presidente Volodymyr Zelensky ha accolto oggi a Kiev il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il premier britannico Keir Starmer e il primo ministro polacco Donald Tusk per un vertice dedicato alla sicurezza dell'Ucraina e alla possibilità di un cessate il fuoco con la Russia.

Ucraina, Trump: «I miei negoziatori verso la Russia. Sanzioni devastanti se Mosca rifiuta la tregua. Dazi? Vinceremo la battaglia con l'Ue» - Risponde «no comment» ad una domanda sui colloqui con la Russia per la pace in Ucraina. «Non commenterò. Abbiamo delle persone lì», ha detto Donald Trump sui... 🔗Leggi su ilmessaggero.it

Ucraina, Trump: «I miei negoziatori sono in viaggio verso Mosca. Se Putin dice no alla tregua, le nuove sanzioni finanziarie sarebbero devastanti» - «I miei negoziatori si stanno dirigendo in Russia proprio ora». A dirlo è Donald Trump, che auspica inoltre che il presidente russo Vladimir Putin «accetti il cessate il fuoco» in Ucraina. «Eventuali sanzioni finanziarie sulla Russia potrebbero essere devastanti», continua il presidente Usa, ribadendo che i presidenti «Bush, Obama e Biden hanno rinunciato alla Georgia e alla Crimea», al contrario di lui che «sta facendo di più». 🔗Leggi su open.online

Ucraina, dai leader europei pressioni su Mosca: "Accetti la tregua o sanzioni" | Putin propone a Kiev di riprendere i negoziati diretti in Turchia - Missione altamente simbolica nella capitale ucraina di Macron, Starmer, Merz e Tusk. Meloni si è collegata in video 🔗Leggi su tgcom24.mediaset.it

