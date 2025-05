Ucraina svolta clamorosa tra Mosca e Kiev | la notizia che cambia la situazione nel conflitto

Colpo di scena nella crisi russo-Ucraina: Vladimir Putin ha annunciato l’intenzione di riavviare i colloqui di pace con Kyiv a Istanbul il 15 maggio, dichiarandosi pronto a farlo “senza precondizioni”. La proposta del Cremlino è giunta all’indomani delle crescenti pressioni internazionali, con l’Ucraina e i suoi alleati occidentali che avevano richiesto a Mosca un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni, invocando una pausa umanitaria e un’opportunità per riaprire il dialogo.Il leader russo ha fatto riferimento diretto ai precedenti colloqui falliti del 2022, tenutisi sempre nella metropoli turca, nel primo mese dell’invasione su larga scala. Quell’iniziativa diplomatica si era arenata rapidamente, lasciando il posto a una lunga escalation militare. Ma ora, a oltre due anni di distanza, Putin rilancia l’idea di un ritorno al tavolo: “Nonostante tutto, proponiamo alle autorità di Kyiv di riprendere i negoziati che hanno interrotto alla fine del 2022. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it

Ucraina, svolta degli Stati Uniti a favore della Russia: Trump non firma il documento del G7: «Mosca non è l?aggressore» - La svolta filo russa e anti Ucraina di Donald Trump non si ferma e ogni giorno supera nuovi confini. Nei giorni scorsi aveva affermato che Zelensky è un dittatore, un pessimo comico, che... 🔗Leggi su ilmessaggero.it

Zelensky:"Pronti a incontrare Mosca": svolta clamorosa. E Trump esulta - Il presidente russo Vladimir Putin ha proposto di riavviare i colloqui diretti con l’Ucraina a Istanbul il 15 maggio, “senza precondizioni”. L’offerta è arrivata in risposta alle pressioni esercitate da parte dell’Ucraina e dei suoi alleati, che hanno chiesto a Mosca di accettare un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni. Putin ha fatto riferimento ai colloqui di pace falliti del 2022, tenutisi a Istanbul nel primo mese dell’invasione su larga scala da parte di Mosca, proponendone la ripresa senza condizioni preliminari, in dichiarazioni rilasciate ai giornalisti nelle prime ore di ... 🔗Leggi su liberoquotidiano.it

Ucraina-Usa, firmato l’accordo sulle terre rare: la svolta che cambia tutto. Mosca trema - La firma è arrivata in nottata, dopo una giornata di tensioni e telefonate febbrili. Ma alla fine Donald Trump ha dovuto cedere. L’accordo tra Stati Uniti e Ucraina sullo sfruttamento dei minerali rari è stato ufficializzato con una dichiarazione congiunta che segna un punto di svolta nella strategia occidentale: non un semplice patto commerciale, ma un nuovo asse economico che lega i due Paesi sul medio e lungo periodo. 🔗Leggi su thesocialpost.it

Putin arruola Pyongyang: truppe nordcoreane al fronte in Ucraina. - Trump: "Zelensky vuole più armi". Il conflitto in Ucraina sembra internazionalizzarsi ulteriormente con la conferma del sostegno coreano. 🔗vocealta.it

Guerra Ucraina, Usa: telefonata Trump-Zelensky molto produttiva. A Mosca la parata per il Giorno della Vittoria. Putin: «Sostegno all'offensiva» - Tutto pronto per la parata con cui Mosca celebrerà il Giorno della Vittoria, ovvero l'80/o anniversario della sconfitta sul nazifascismo. All'evento, definito ... 🔗ilmattino.it

Ucraina, Trump categorico: "Se Mosca e Kiev si comportano male, ce ne andiamo". Nel piano Usa allentamento delle sanzioni a Mosca - Ucraina, Rubio ha chiamato Lavrov: "Guerra finisca, a Parigi colloqui incoraggianti" Dopo Mosca anche Washington ... di fatto e in più è caduto in una clamorosa gaffe. "Che bello questo palazzo ... 🔗affaritaliani.it

