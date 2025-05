Ucraina spiraglio di tregua Putin | Trattiamo il 15 maggio La telefonata con Erdogan | La Turchia è pronta a ospitare i negoziati

Colloquio telefonico tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan, dove quest’ultimo si è detto pronto a ospitare i negoziati per la pace in Ucraina. «I colloqui di pace tra Russia e Ucraina proseguiranno a Istanbul da dove si erano interrotti (nel 2022, ndr) e la Turchia è pronta a ospitare i negoziati per una una soluzione permanente», ha detto Erdogan a Putin, secondo quanto riportato in una dichiarazione della presidenza turca. Nelle scorse ore, il presidente turco ha avuto una telefonata anche con Emmanuel Macron e ha parlato di aver raggiunto «un punto di svolta storico» nel conflitto in Ucraina. Putin: «Con Kiev Trattiamo il 15 maggio in Turchia»Putin aveva fatto sapere che domani avrebbe chiesto a Erdogan di organizzare il 15 maggio a Istanbul i negoziati diretti tra Mosca e Kiev, non escludendo che possa portare ad un cessate il fuoco esteso. 🔗Leggi su Open.online

Segui queste discussioni sui social

#Ucraina #Zelensky: pronto al #dialogo ma Mosca si impegni per #tregua#Putin propone ripresa #negoziati diretti https://www.rainews.it/maratona/2025/05/putin-propone-ripresa-negoziati-per-giovedi-a-istanbul-determinati-ad-eliminare-radic… Leggi la discussione

Il rilancio di #Putin: «Pronti a trattare direttamente con l'#Ucraina dal 15 maggio» | Corriere.it https://www.corriere.it/esteri/25_maggio_11/il-rilancio-di-putin-pronti-a-trattare-direttamente-con-l-ucraina-da-giovedi-3602314d-f43e-44ce-… Leggi la discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ucraina, Putin: “Favorevoli a tregua ma dovrebbe portare a pace di lungo termine” - La Russia è favorevole alla proposta di tregua presentata dagli Usa sulla guerra in Ucraina, “ma riteniamo che il cessate il fuoco dovrebbe portare a una pace di lungo termine e rimuovere le cause della crisi”. Così il presidente russo Vladimir Putin, parlando in conferenza stampa con il suo omologo bielorusso Alexander Lukashenko. Il leader del Cremlino ha anche aggiunto che ci sono delle “questioni” su cui discutere, compresa la regione del Kursk. 🔗Leggi su lapresse.it

Russia-Ucraina, inviato Usa Witkoff a Mosca per colloquio su tregua con Putin, la proposta di Mosca: " Riconoscere le regioni occupate" - L'inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff, è atterrato poco fa a Mosca per proseguire i colloqui su una possibile tregua con l’Ucraina. La Russia chiede di riconoscere le regioni occupate e specifica “La Crimea e il Donbass sono nostri per Costituzione" L'inviato speciale della Casa Bianca, 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it

Ucraina, nuovi colloqui sulla tregua domenica a Gedda, Zelensky attacca Putin: "Vuole indebolirci, non è pronto per la pace" - Nonostante il passo in avanti sulla tregua, Zelensky ha continuato ad attaccare Putin Domenica a Gedda riprenderanno i colloqui per una tregua in Ucraina. Lo ha detto l'inviato speciale Usa Witkoff. Quest'ultimo ha poi specificato che la tregua non riguarda solo l'energia ma è una questione p 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it

Approfondimenti da altre fonti

Ucraina, il Cremlino lascia uno spiraglio aperto al dialogo; Putin prende tempo sul cessate il fuoco in Ucraina; Guerra in Ucraina, uno spiraglio di dialogo dopo la tregua pasquale; Leader europei a Kiev per rilanciare la tregua. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Ucraina, la mossa di Putin: "Negoziati diretti con Kiev dal 15 maggio in Turchia". Macron: "Primo passo, ma non sufficiente" - Guerra Ucraina, Putin apre al negoziato. Intanto riprendono i raid su Kiev allo scadere delle 72 ore di tregua dichiarata dallo zar Putin propone negoziati con Kiev il 15 maggio. Lo zar: "Dai Volenter ... 🔗msn.com

Putin propone nuovi negoziati con l’Ucraina: tregua sfumata, aumentano i raid - Putin propone colloqui con l'Ucraina il 15 maggio a Istanbul, ma l’offensiva russa riprende subito dopo la tregua. Negli ultimi mesi, la guerra in Ucraina ha attraversato fasi alterne, tra tentativi d ... 🔗msn.com

Ucraina, Putin gela i volenterosi: "Niente tregua senza stop armi a Kiev" - Leader europei oggi a Kiev da Volodymyr Zelensky per ribadire in un vertice il sostegno all'Ucraina. Il presidente francese Emmanuel Macron, ... 🔗iltempo.it

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: